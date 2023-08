Dachstuhlbrand in Fischamend

Gegen 13.30 Uhr brach in einem alten Gebäude, in dem laut Anrainern vermutlich altes Stroh gelagert ist, ein Brand aus. Da vorher Arbeiter am Dach tätig waren, könnte der Brand möglicherweise durch ihre Arbeiten verursacht worden sein. Die Feuerwehr musste das Dach öffnen, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Um 14.20 Uhr wurde der Brand als gelöscht erklärt. Die Feuerwehren sind derzeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die B9 bleibt gesperrt, der Verkehr wird lokal oder über die A4 umgeleitet.