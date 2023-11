Zur Flughafenspange in Trautmannsdorf sind noch Wünsche offen

Die letzte Sitzung des Runden Tisches Flughafenspange und Arbeitskreis Trautmannsdorf führte zu folgenden Ergebnissen: So konnten vom Forderungskatalog einige Punkte, darunter drei barrierefreie Unterführungen für Fußgänger und Radfahrer, die Erweiterung des Grüngürtels (Schutzwald, Windschutzgürtel) und eine lückenlose Lärmschutzeinrichtung zwischen Sarasdorf und Trautmannsdorf sowie im Siedlungsbereich nördlich der Bahn positiv abgehandelt werden.

Allerdings sind die Entscheidungen bezüglich einer Haltestelle für den Railjet in Bruck/Leitha, die Umleitung der L2001 Batthyanystraße entlang der Schienentrasse in den Kreisverkehr an der B10 und die Tieferlegung der Trasse bzw. eine Einhausung der S60 im Gemeindegebiet noch offen bzw. die Aussichten auf eine Durchsetzung dieser Punkte wenig realistisch. Christopher Seif, Pressesprecher der ÖBB- Holding AG gibt auf Anfrage der NÖN bekannt, dass eine Tieferlegung bzw. Einhausung der Ostbahn und/oder der Flughafenspange im Bereich Trautmannsdorf aus technischer Sicht nur durch ein Tunnelbauwerk ermöglicht werden könne. Dieses sei weder bahntechnisch noch ökologisch, unter anderem in Bezug auf das Grundwasser etc., zu rechtfertigen. Auch die hohen Mehrkosten könnten wirtschaftlich nicht gerechtfertigt werden.

Zu den geplanten Lärmschutzeinrichtungen meint die ÖBB, dass diese ausreichend seien und die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte der Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung (SchIV) eingehalten werden würden.

Betreffend der Railjet-Haltestelle in Bruck erklärt Seif: „Für einen Railjet-Halt in Bruck an der Leitha müsste der bestehende Bahnhof umgebaut werden, da die Bahnsteiglängen derzeit für einen Railjet-Halt zu kurz sind. Dies ist aufgrund der dem Vorhaben zugrundeliegenden Hochleistungsstrecken-Verordnung nicht Projektbestandteil.“ Bürgermeister Laa ist der Meinung, dass betreffend „der Railjet-Haltestelle in Bruck an der Leitha das letzte Wort noch nicht gesprochen sein dürfte. Derzeit wird argumentiert, dass die Haltestelle in Bruck(neudorf) zu kurz dafür ist.“ Zurzeit gibt also keine Haltestelle des Railjets in Bruck an der Leitha und die Pendler müssen für ihren täglichen Weg in die Arbeit auf andere Bahnverbindungen zurückgreifen.

Ein weiterer Punkt, der in den nächsten Sitzungen noch besprochen werden muss, ist die Optimierung des Schienenersatzverkehrs für die Pendler während der gesamten Bauphase. „Ich denke, das Hauptanliegen des Vereins „Pendlerforum Region Bruck“ ist die Aufrechterhaltung des halbstündigen Intervalles in der Stoßzeit und die Sorge während der Bauphase durch Schienenersatzverkehr große Verspätungen zu bekommen (wie es derzeit oft vorkommt)“, so Bürgermeister Laa.

Aus Sicht der ÖBB verläuft die Zusammenarbeit mit den betroffenden Gemeinden konstruktiv und erfolgreich: „Dass nicht alle Forderungen der Gemeinde 1:1 umgesetzt werden können, ist technischen, juristischen und finanziellen Rahmenbedingungen geschuldet“, erörtert Seif. Der nächste Arbeitskreis ist für den 21.11. geplant, am 22.11. findet dann der 22. Runde Tisch statt, so die ÖBB.