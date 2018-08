Eine angekündigte Notlandung auf dem Flugplatz Spitzerberg bei Hainburg hat Freitagabend 35 Feuerwehrleute auf den Plan gerufen, teilte das Landeskommando mit. Dem Piloten gelang es allerdings in der Folge, die Cessna 120 sicher und unbeschädigt zu landen.

Die Flugleitung des Flugsportzentrums hatte die niederösterreichische Landeswarnzentrale in Tulln darüber informiert, dass ein Pilot wegen Problemen mit dem Fahrwerk eine Notlandung ins Auge fasse. Da er ausreichend Sprit habe, wolle er damit warten, bis sich die Feuerwehr in Position gebracht habe. Die daraufhin entsandten Einsatzkräfte trafen am Boden die nötigen Vorbereitungen, während der Pilot in der Luft weiter versuchte, das Fahrwerk zu stabilisieren - was er schließlich auch zustande brachte.