Flugvergnügen am Spitzerberg

Der jährliche Höhepunkt der Anlage am Spitzberg sind die Shows am Red Bull Gelände. Eine der brennenden Fragen war dieses Mal: Wie geht es weiter mit dem Event nach dem Ableben von Didi Mateschitz. „Es geht weiter wie bisher. Es gibt es keinerlei Probleme für uns. Mark Mateschitz ist sehr flugbegeistert und selbst Hubschrauberpilot“, erläutert Rudi Wenighofer, Obmann des Vereins. Und so gab es auch heuer wieder jede Menge Vorführungen und ein buntes Programm.

Den Besuchern bot sich die Gelegenheit zum Mitfliegen in Hubschraubern, Motorflugzeugen, Motortseglern und Gyrocoptern. Man konnte aber auch selbst fliegen simulieren - für Helikopter und Segelflugzeuge. Mehr über das Rundum des Flugbetriebes erfuhr man in den Führungen durch den Hangar

Allen voran von den Flying Bulls, die mit Flugzeug, Helikopter und Gyrocopter Formationen und Vorführungen das Publikum beeindruckten. Dem konnte auch die Absage der mit Spannung erwarteten Eurofighter nichts anhaben. Die mussten wegen eines technischen Defektes zu Hause bleiben. Durch die Absage der Vorführung der österreichen Luftstreitkräfte blieb mehr Kapazität für die zahlreichen interessierten „Mitflieger“.

Die Andrang für die Mitfluggelegenheiten war groß Foto: Brigitta Trsek, Brigitta Trsek

Navid Radlinger war einer derjenigen, die sich auf ihren ersten Flug in einem Motorflugzeug freuten. Foto: Brigitta Trsek, Brigitta Trsek

Ein besonderes Erlebnis bot der Tag auch für die Pächterin des Restaurants Icarus am Gelände der Flugsportanlage. Katharina Mehes durfte einen Rundflug mit einem speziellen Hubschrauber machen. Der ehemalige amerikanische Kampfhubschrauber ist der einzige, der sich in Privatbesitz befindet - er gehört den Flying Bulls.