Flugzeug-Manager sind in Bruck gelandet

Die meisten Flugzeuge werden heutzutage geleast. Allerdings meist nur für fünf oder sechs Jahre. Danach geht das Flugzeug wieder zurück zur Leasingbank und von dort zur nächsten Airline. Das Gesetz schreibt vor, dass diese Vorgänge – genannt „Aircraft Transitions“ – von eigens genehmigten Firmen abgewickelt und dabei der technische Zustand der Flugzeuge kontrolliert wird. „Celairion“ ist so eine Firma. Sie ist weltweit aktiv. Seit kurzem hat sie ihren Hauptsitz in Bruck neben weiteren Standorten in Dublin und Singapur.

Gründer Christian Kogelmann kann mittlerweile auf gut 14 Jahre erfolgreiche Firmenentwicklung zurückblicken. „Unser Geschäft ist sehr krisensicher“, sagte er bei der Eröffnung des neuen Hauptquartiers im Ecoplus-Areal. Fast 30 Mitarbeiter zählt das Unternehmen mittlerweile. Pro Jahr werden von ihnen mehr als 100 Flugzeuge gemanagt. Jedes davon wird einer technischen Überprüfung vor Ort unterzogen. Die sogenannten Records, also alles, was zur Abwicklung sonst noch gehört, werden von Bruck aus bearbeitet.

Doch wie kam „Celairion“ überhaupt auf Bruck. „Ich habe früher hier gearbeitet und habe mich gleich in die Stadt verliebt. Außerdem war das Grundstück hier günstig“, erzählte Christine McDonnell-Kogelmann mit einem Schmunzeln. Celairion hatte davor seinen Sitz in Neusiedl. „Willkommen in Bruck“ hieß auch Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) den Betrieb.

„Ich freue mich, dass die Wahl auf Bruck gefallen ist“, so Weil. Dankesworte für die gute und professionell Zusammenarbeit richtete Valerie Hackl, Chefin von Austro Control, an die Firmenleitung und das Team von Celairion. „Die Eröffnung des neuen Hauptquartiers ist ein Meilenstein in der Geschichte von Celairion“, gratulierte Hackl, die auch betonte: „Die Luftfahrt ist wieder zurück“. Die Flüge im österreichischen Luftraum seien heuer im Juli immerhin schon um acht Prozent über der Zahl des Vorkrisenjahres 2019 gelegen.

