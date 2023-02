Brucker SPÖ gibt Maschl die Schuld

Angesichts der vorherrschenden Themen bei der Landtagswahl hätte man durchaus erwarten können, dass die SPÖ dazugewinnt. Allein, es kam bekanntlich anders. Die Haupt-Nutznießer waren letztendlich die Freiheitlichen. Doch im Bezirk fiel weder deren Plus, noch das Minus der SPÖ so markant aus, wie anderswo. Insgesamt wurden es 3,9 Prozent für die SPÖ im Bezirk. Auffallend ist dabei aber durchaus der Wahlausgang in der Bezirkshauptstadt Bruck. Hier fiel nicht nur das Minus der ÖVP vergleichsweise niedrig aus.

In einer der letzten Bezirkshauptstädte in Niederösterreich, die noch SPÖ-dominiert sind, fuhr die SPÖ dieses Mal die größten Verluste im Bezirk ein. Minus 10,1 Prozent waren es, immerhin um 433 Stimmen weniger als bei der Wahl 2018. Damit büßten die Sozialdemokraten auch Platz eins in der Stadt ein, über den sie sich bei der letzten Wahl noch freuen konnten.

Wir haben zur Bezirksorganisation und zum Vorsitzenden Maschl jegliches Vertrauen verloren.“

Auf die Frage, woran das liegen könnte, kommt aus Bruck eine ganz eindeutige Antwort: „Jürgen Maschl trägt dafür die volle Verantwortung“, ist man sich in der SPÖ-Stadtpartei einig. Denn, im Unterschied zur 2018er-Wahl standen dieses Mal keine Kandidaten aus Bruck auf der Liste. Damals habe man dadurch knapp zehn Prozent dazugewonnen, dass mit Rainer Windholz, Sabine Simonich und Josef Newertal drei Brucker Kandidaten wählbar waren. Eine analoge Vorgangsweise habe man auch für die Wahl 2023 vorgeschlagen. „Dies war von Jürgen Maschl nicht gewollt.

Dieter Kuscher und die Brucker SPÖ üben Kritik am Bezirksvorstand. Foto: Müller, Cajka, privat

Der schlug mit seinen Beratern entweder die Liste (Rainer) Windholz/(Karin) Baier oder die Liste Maschl vor“, rekapitulieren die Brucker SPÖ-Chefs Rainer Windholz und Dieter Kuscher und betonen: „Wir haben vor dieser unklugen und unerfahrenen Vorgangsweise gewarnt.“ Sie seien immer noch überzeugt, dass Brucks Stadtrat und bisheriger Landtagsabgeordneter Rainer Windholz und die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier den Bezirk „erfolgreich vereint“ hätten. „Es ging Maschl allerdings nur darum, den Bezirksvorsitz von Bruck nach Schwadorf zu holen, um Machtverhältnisse zurechtzurücken. Jetzt wurde die Rechnung von den WählerInnen dafür präsentiert. Schlechter hätte man es nicht machen können“, erklären die Brucker SPÖ-Exponenten, dass sie zur SPÖ-Bezirksorganisation und zum Vorsitzenden Jürgen Maschl „jegliches Vertrauen verloren“ hätten. Man habe daraus für Bruck bereits vor der Wahl die Konsequenz gezogen und alle Funktionen im Bezirksparteivorstand schriftlich niedergelegt. „Dazu gibt es einen einstimmigen Stadtpartei-Beschluss. Die SPÖ Bruck konzentriert sich voll auf das Arbeiten für Bruck und Wilfleinsdorf und möchte in weitere Konflikte nicht mehr hineingezogen werden“, so Kuscher und Windholz im Namen der Stadtpartei.

Martin Almstädter: „War ein demokratischer Prozess“. Foto: Müller, Cajka, privat

SPÖ-Bezirksvorsitzender und Spitzenkandidat Jürgen Maschl war trotz mehrmaliger Versuche für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.

Martin Almstädter, Bürgermeister aus Petronell-Carnunum und einer der Stellvertreter Maschls im Bezirksvorstand, kann die Sichtweise der Brucker jedenfalls nicht nachvollziehen. „Das stimmt gar nicht. Es hat einen demokratischen Prozess gegeben. Die Mehrheit hat sich für die Liste Maschl entschieden. Die Entscheidung ist auch so zu akzeptieren. Ich stehe da voll dahinter“, so Almstädter. Die Vorgehensweise sei in mehreren Sitzungen besprochen worden. „Es hat jeder die Chance gehabt, auf eine Liste zu gehen. Ich bin auch von beiden Seiten gefragt worden.“

