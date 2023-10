Erfolgreiche Ernte unter Brucker Photovoltaik-Anlagen

Vor einem Jahr ging das Sonnenfeld in Betrieb. Es ist die erste gemischte Nutzung einer Fläche für Photovoltaik, Landwirtschaft und Biodiversitätsstreifen, wobei der Löwenanteil mit 80 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzung zufällt. 18 Prozent werden für die Blühstreifen direkt unter den Anlagen verwendet und nur zwei Prozent für die eigentlichen Sonnenkollektoren.

Nun können die Landwirte erste Einschätzungen abgeben, ob diese Mehrfachnutzung auch funktioniert. Denn, sie befinden sich mitten in der Erntephase der ersten Kulturen, die angepflanzt wurden. „Wir haben festgestellt, dass die niedrigwachsenden Pflanzen besser gedeihen. Getreide, Weizen, Hirse, Mohn haben gut performed. Bei manchen Kulturen merkt man, dass der letzte Meter zu den Anlagen schlechter oder auch besser wächst“, schildert Robert Maurer seinen Erfahrungen. Er schickt allerdings voraus, dass es für viele Kulturen noch einen Monat zu früh sei, um ein endgültiges Urteil abzugeben. Es habe aber auch Überraschungen gegeben: „Der Mais ist sonnenliebend. Da haben wir angenommen, dass er im Schatten nicht so gut gedeiht, es ist aber besser als gedacht“, so Maurer. Insgesamt sei es aufgrund der extremen Wetterbedingungen heuer aber wahrscheinlich nötig, noch ein oder zwei Vergleichsjahre heranzuziehen.

„Wir warten auch noch auf die Auswertung der Boku. Bisher haben wir nur den Vergleich zu den Referenzanlagen“, so Maurer. Das Projekt Sonnenfeld, das von Energiepark und EWS gemeinsam umgesetzt wird, wird nämlich von der Universität für Bodenkultur wissenschaftlich begleitet. „Wichtig ist aber auch, dass hier viele Landwirte, die viele Jahre Erfahrung haben, die Kulturen anbauen“, sagt Irene Schrenk vom Energiepark.

„Die Kritik, dass hier Boden versiegelt wird, können wir jedenfalls schon jetzt eindeutig entkräften. Wir können zeigen, dass überall sehr guter Bewuchs ist“, ergänzt Maurer, dass auf dem ganzen Sonnenfeld „kein einziger Kilo Beton“ verwendet wurde.

Davon konnte sich vor kurzem auch die Bevölkerung überzeugen, als Energiepark und EWS zur Kartoffel-Ernte zu einer „Pommes-Party“ aufs Sonnenfeld luden. Dort gab's nicht nur Braterdäpfel, Pommes und Co., die Ernte wurde auch mit den Gästen geteilt, es konnte sich nämlich jeder Besucher ein Sackerl Erdäpfel gratis mitnehmen.