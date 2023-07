Bruck will „familienfreundliche Gemeinde“ bleiben

Für die Zertifizierung als „familienfreundliche Gemeinde“ wurden damals gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen ausgearbeitet und nach und nach umgesetzt. Das sogenannte „Audit familienfreundliche Gemeinde“ ist ein kommunalpolitischer Prozess für österreichische Gemeinden. Ziel ist es, das Vorhandensein familienfreundlicher Maßnahmen in der Gemeinde zu identifizieren und den Bedarf an weiteren Maßnahmen zu ermitteln. Unter Einbindung aller Generationen und Fraktionen ist vorgesehen, dass eine Projektgruppe individuell und bedarfsorientiert neue Maßnahmen zur Erhöhung der Familienfreundlichkeit erarbeitet.

Um die Auszeichnung zu behalten, muss nun ein neuerlicher Zertifizierungsprozess gestartet werden. Dass man das möchte, darüber war man sich im Gemeinderat einig. „Wir werden über den Sommer eine Projektgruppe einrichten, um Ideen auszuarbeiten“, kündigte Sozialstadträtin Sabine Simonich (SPÖ) an. „Das für mich Besondere an dem Prozess ist, dass durch die Einbindung von Vertretern aller Altersgruppen, durch Familien, Vereine, Kindergärten und Schulen wirklich punktgenau eruiert wird, wo es an familienfreundlichen Angeboten fehlt. Es werden Projekte ausgearbeitet mit der Pflicht, diese binnen eines bestimmten Zeitrahmens umzusetzen. Das kann ein Großprojekt sein, aber auch kleine Maßnahmen, die am Ende oft viel bewirken“, so Simonich. Die gesetzten Ziele müssen innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden.

Erfreut zeigte sich darüber auch Gemeinderätin Angelika Delfs von den Grünen. Sie brachte auch gleich eine erste Idee ein: „Dass wir alle Abgaben von Familien in der Stadt evaluieren“, so Delfs.

Das nächste Ziel hat die Stadt übrigens auch schon definiert. Man will das UNICEF-Zertifikat für die „kinderfreundliche Gemeinde“ erlangen.