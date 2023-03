Polizei sucht Seriendieb, der in Petroneller Hotel Zimmer ausräumte

Die Polizei sucht einen Seriendieb. Der unbekannte Täter soll vom 29. Oktober 2022 bis 11. Dezember 2022 ein Hotel im Gemeindegebiet von Petronell-Carnuntum betreten haben. Anschließend probierte er bei den Zimmern aus, welche Tür nicht versperrt war: konnte er eindringen, ließ er Bargeld, Wertgegenstände und eine Jacke mitgehen. Besonders ängstlich ward er Unbekannte nicht, bei manchen Diebstählen schliefen die Opfer in den Zimmern. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich laut Landespolizeidirektion NÖ auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Der unbekannte Täter steht weiters im Verdacht, ähnliche Taten in anderen Hotels in Niederösterreich verübt zu haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Regelsbrunn erbeten

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat nun angeordnet, Fotos des Verdächtigen zu veröffentlichen. Hinweise, die zur Ausforschung des Verdächtigen führen können, werden an die Polizeiinspektion Regelsbrunn, unter der Nummer 059133-3227, erbeten.

