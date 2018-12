Mit einem Spektrum von 17 verschiedenen Schulen und 13 Unternehmen wurden Möglichkeiten und Informationen zu einer beruflichen Zukunft für Kinder aus erster Hand präsentiert. „Wir haben heute einen Einblick in zahlreiche Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten konzentriert an einem Ort geboten“, so Berufsorientierungslehrerin Sabine Dölzer, die Organisatorin der Informationsmesse.

Mit dabei waren folgende Schulen und Firmen: Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Maria Regina, Gartenbauschule Langenlois, HAK und HAS Bruck, HAK und HAS Neusiedl am See, Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus, Höhere Graphische Bundes Lehr- und Versuchsanstalt, HTL Mödling, HTL Rennweg, HTL Spengergasse, Landesfachschule für Keramik und Ofenbau, Landwirtschaftliche Fachschule Obersiebenbrunn, Landwirtschaftliche Fachschule Tullnerbach Nobertinum, Pannoneum Neusiedl am See, Polytechnische Schule Bruck, Schulzentrum Ungargasse, St. Franziskus- und Caritas Ausbildunszentrum, TGM Wien; AMS Generali Versicherung, Goldener Anker, OMV, Optiker Alschinger, Optiker Holkovics, Polizei, Porsche, Raiffeisen Lagerhaus, Raiffeisenbank, Rotes Kreuz, Sparkasse, Zeppelin GmbH.

