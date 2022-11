Punsch und Perchten in Deutsch Haslau

Im Gasthof Hoffmann in Deutsch Haslau fand am Samstag der Adventmarkt statt. Auf die zahlreichen Besucher wartete ein reiches Angebot an Handwerkskunst, regionalen Spezialitäten, Kosmetik und vieles mehr. Punsch, Langos und weitere Kulinarik hielten die Gastgeber Kathrin Hoffmann-Schremser und Christian Hoffmann bereit. Im Rahmenprogramm sorgte die „Teufelslegion“mit ihrer fulminanten Jubiläumsshow für Begeisterung.

