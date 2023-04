Neue Kameraden für Brucker Feuerwehr so gut wie fix

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Bruck wächst und damit auch die Aufgaben, die auf die Feuerwehr zukommen. „Die Herausforderungen werden immer mehr. Die Politik strebt die 10.000 Einwohner-Grenze an, Gewerbe und Industrie wird auch erweitert. Da brauchen wir mehr Mitglieder“, erzählt der Kommandant der Brucker Feuerwehrmänner, Claus Wimmer. Die Brucker Feuerwehr habe zwar insgesamt 65 aktive Mitglieder, für die Einsatzbereitschaft tagsüber habe man aber meist nur vier bis sechs Leute. „Mindestens zehn sollten es werden“, so Matthias Petschka, Stellvertreter von Wimmer.

Brände, wie zum Beispiel jener in einer Tischlerei in Margarethen zeige deutlich: „Es gibt Fälle, da braucht man so viele Hände, wie möglich. Wir brauchen also mehr Mitglieder“, sagt Wimmer, der im November bereits das 25-jährige Jubiläum als Kommandant feiert. Um mehr Leute aus der Bevölkerung für ein Engagement bei der Feuerwehr zu begeistern, wurde am Donnerstag bei einem Infoabend direkt informiert.

Mehr erhofft, dennoch zufrieden

Dem Ruf „We want you“ folgten vier Interessenten. Darunter auch der evangelischer Pfarrer Jan Magyar: „Ich bewundere euer Engagement und das, was ihr für die Gesellschaft tut.“ In dieselbe Kerbe schlug Bauingenieur Thomas Gottschlich, der auch seinen Sohn für ein Engagement bei der Feuerwehr begeistern möchte. Dominick Schinke sei bereits aktiv bei der Betriebsfeuerwehr seines Arbeitgebers. Er wolle nun sein Können auch den Bruckern zur Verfügung stellen. Der vierte im Bunde war Raffael Raderer, der sein Andocken auch als so gut wie fix betrachtete.

Petschka habe sich zwar mehr Interesse erhofft, aber wenn diese vier Interessenten tatsächlich auch zu vier neuen Mitgliedern werden, sei er mehr als happy. Ausbilder Robert Gerstbauer legte trotzdem sein ganzes Herzblut in seine Präsentation, um deutlich zu machen, warum es sich lohnt, sich freiwillig bei der Feuerwehr zu engagieren. An oberster Stelle steht bei uns die Kameradschaft“, hielt der Kommandant abschließend fest. „Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe, aber jeder hat seine Funktion. Egal ob man kein Blut sehen kann oder Höhenangst hat. Jeder hat Qualitäten, die die Truppe dringend braucht!“ Niemand brauche Scheu haben, sich zu melden.

Persönliche Gespräch kann man jederzeit via bruck-leitha@feuerwehr.gv.at vereinbaren. Beitrittserklärungen sind außerdem bereits auf der Homepage online. Und Matthias Petschka steht unter 0660/ 8152133 für Fragen zur Verfügung.

