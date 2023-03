Brucker HAK-Schülerin erreicht mit Russisch den ersten Platz

300 Schüler aus ganz Niederösterreich nahmen dieses Mal in unterschiedlichen Kategorien am Fremdsprachen-Wettbewerb teil. Aus den Abschlussklassen der Brucker HAK waren zwei Schülerinnen von Russisch-Lehrerin Iva Maltrovsky am Start. Besonders erfolgreich endete der Wettbewerb letztendlich für Veronika Ptakova aus der 5BK klassik.HAK. Sie hielt eine besonders gelungene Rede und ließ damit den Mitbewerb hinter sich. So erreichte sie in Russisch den ersten Platz, für den sie von Bildungsdirektor Karl Fritthum eine Urkunde und einen Förderpreis der NÖN entgegennehmen durfte.

In der HAK ist die Freude darüber natürlich groß. Schulleiterin Birgit Raab-Pfisterer, die auch selbst bei der Preisverleihung in St. Pölten dabei war, gratuliert ihren Schülerinnen: „Wir sind immer sehr stolz auf die Leistungen unserer Schüler*innen und eine derartige festliche Preisverleihung ist ein unvergessliches Erlebnis für die Jugendlichen.“

