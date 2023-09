Petronell-Carnuntum: Kinder werden gesund verpflegt

Gerade für Kinder ist gesunde Ernährung besonders wichtig. Das bedeutet ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen, die aus regionalen Zutaten frisch zubereitet werden und natürlich gut schmecken. Die Gemeinde hat sich daher bemüht, die Verpflegung der Kindergartenkinder und Kinder in der schulischen Nachmittagsbetreuung nach den Grundsätzen der „Vitalküche“ auszurichten. Dieses Programm soll Einrichtungen in Niederösterreich helfen, die Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen nach ernährungswissenschaftlichen Gesichtspunkten zu gestalten. Die teilnehmenden Institutionen werden beraten und bei der Umstellung begleitet.

Zubereitet werden die Speisen von „Die Mändscha kochen“. Das Cateringunternehmen von Jasmine Aicha und Sabine Konstanzer aus Rohrau kocht täglich frisch, beliefert Kindergärten und Schulen in der Region und bietet auch Partyservice an. In Petronell-Carnuntum werden jede Woche 20 Kinder verköstigt.

„Wir freuen uns, dass wir nun die Vitalküche-Auszeichnung in Silber erhalten haben“, erklärt Gisela Klaffl, für die Gemeinde federführend an der Umsetzung des Projekts beteiligt. Unter dem Motto „Unser Essen ist ein Hit“ sei auch ein eigenes Logo entworfen worden, das als Markenzeichen auf Speiseplänen und Aussendungen verwendet werde.