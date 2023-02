Führerschein abgenommen 27-Jähriger in Ebergassing mit 167 km/h erwischt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: LIUSHENGFILM, Shutterstock.com

E in Wiener ist am Dienstagnachmittag auf der B15 in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) mit 167 statt der erlaubten 100 km/h erwischt worden.