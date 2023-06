Köpplinger: „Problem sind jene, die nicht einsehen, dass sie nicht meh

Zu allererst will Klaus Köpplinger, langjähriger Chef der Easy Drivers-Fahrschulen in Bruck und Schwechat, die Aufregung aus der Diskussion nehmen. „Da wird mit Nebelgranaten geworfen. Das ist alles noch nicht beschlossen“, betont Köpplinger. Die EU-Staaten seien lediglich aufgefordert worden, eine Regelung zu treffen. „Schon jetzt ist bei Führerschein-Neulingen und Überprüfungen eine Selbstauskunft gefragt. Das würde der EU auch bei den Älteren genügen“, erklärt Köpplinger, dass von einer medizinischen Untersuchung oder zusätzlichen Fahrstunden grundsätzlich gar keine Rede sein muss. Bei dieser Selbstauskunft muss man einen kurzen Fragebogen beispielsweise über Krankheiten, Sehschwächen und Ähnliches ausfüllen.

Köpplinger führt seit vielen Jahren auf Aufforderung der Behörde Begutachtungsfahrten mit Menschen durch, deren Fahrvermögen aus irgendeinem Grund angezweifelt wird. „Meiner Erfahrung nach reduzieren jene, die selbstkritisch ihr Fahrkönnen beurteilen, mit zunehmendem Alter selbst das Fahrausmaß", sagt Köpplinger. Es gebe aber eine „wahnsinnige Bandbreite. Das Problem sind jene, die nicht einsehen wollen, dass sie keine 30 mehr sind.“ Und da seien die häufigsten Auffälligkeiten dann etwa das Nicht-Einhalten der Fahrlinie, das Fahren mit unangemessener Geschwindigkeit oder das Übersehen von Schutzwegen.

Untersuchungen würden einerseits aussagen, dass ältere Menschen tendenziell weniger mit dem Auto fahren. „Innerhalb dieses Segments gibt es meines Wissens dann aber schon deutlich höhere Unfallzahlen“, so Köpplinger. Es sei jedenfalls ein Trugschluss zu glauben, weil man lange Erfahrung hat oder nur in bekannten Gefilden unterwegs ist, ist alles in Ordnung.