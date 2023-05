Geteilte Meinungen in der SPÖ des Brucker Bezirks

Eines steht seit vergangener Woche fest: Pamela Rendi-Wagner wird die SPÖ nicht als Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl führen. Vielmehr zieht sie sich nach dem dritten Platz bei der Mitgliederbefragung gänzlich aus der Politik zurück. Und Rendi-Wagner wird auch dem letztlich entscheidenden Parteitag nicht beiwohnen. Dort wird es zur Kampfabstimmung zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler kommen.

„Ich sehe keine Führungskrise, sondern einen normalen demokratischen Ablauf“, sagt Petronells roter Bürgermeister Martin Almstädter. Die Delegierten, die im Namen der Mitglieder zur Abstimmung kommen, würden nach bestem Wissen und Gewissen dem richtigen Kandidaten ihre Stimme geben. „Ich selber würde eine Kampfabstimmung begrüßen, es geht nicht nur um das Gesicht und den Namen an der Spitze der Partei, sondern um die ideologische Identität der SPÖ", sagt Almstädter. Wem er seine Stimme geben würde, sei klar:„Andreas Babler kenne ich seit 30 Jahren, er lebt für mich das, was er verspricht, er ist authentisch und deshalb stehe ich hinter ihm“. Eine Mitarbeit in seinem Team könne er sich durchaus vorstellen.

Kritischer betrachtet die Situation Karl Zwierschitz, seines Zeichens Bürgermeister der Marktgemeinde Sommerein: „Ich kann keine genaue Positionierung erkennen. Für uns als Bürgermeister ist es ein sehr großes Problem, dass die niederösterreichische SPÖ es nicht geschafft hat, in die Landesregierung zu kommen. Auf Bundesebene befürchte ich Ähnliches aufgrund eines längerfristigen Schadens für die Partei durch die unglückliche und dilettantische Vorgehensweise in jüngster Vergangenheit. Ich ziehe jedoch meinen Hut vor Pamela Rendi-Wagner, dass sie Wort gehalten hat und nicht mehr für den Parteivorsitz kandidiert.“

Hoffen auf „Team der besten Köpfe“

Eine ganz klare Meinung dazu hat auch Brucks SPÖ-Fraktionssprecher und Stadtrat Josef Newertal, wenngleich sie in eine deutlich andere Richtung geht: „Nachdem Hans Peter Doskozil die Mitgliederbefragung gewonnen hat, sollte er auch die Möglichkeit haben, den Vorsitz zu übernehmen. Mit ihm an der Spitze kann unsere Bewegung wieder Wahlen für sich entscheiden. Ich hoffe, dass nach dem Parteitag ein Team der besten Köpfe gebildet wird und sich die SPÖ für die Nationalratswahl 2024 strategisch gut aufstellen wird.“

Das sieht man nicht überall so. Für die Schwechater Nationalratsabgeordnete Katharina Kucharowits wie auch den neuen roten Stadtparteichef Marco Luksch steht fest, dass es eine Stichwahl unter den Mitgliedern hätte geben müssen. Beide sind überzeugt, dass es ein Fehler gewesen sei, diese nicht im Vorhinein eingeplant zu haben. „Mein Wunschszenario wäre, dass beide Seiten ein Team für die SPÖ aufstellen. Auch wenn es derzeit nicht so aussieht – die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt“, hält Luksch fest. Auch Kucharowits appelliert an „alle Spitzenfunktionär*innen endlich zur Ruhe zu kommen, um wieder mit voller Kraft für unser Land zu arbeiten.“

Sommereins Bürgermeister Karl Zwierschitz.

Brucks SPÖ-Klubsprecher und Stadtrat Josef Newertal.

Nationalrätin Katharina Kucharowits.

