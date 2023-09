Wolfsthal: Gerhard Schödinger übergibt Bürgermeister-Amt an Nachfolger

Schon 2021 stand der Entschluss zu gehen feststand. Mit der ihm eigenen gründlichen Planung hat Gerhard Schödinger ab da seinen designierten Nachfolger ins Tagesgeschäft aktiv eingebunden. „Und so kann ich beruhigt an junge Hände übergeben. Die Luft bei mir ist draußen“, sagt Schödinger ganz offen.

Den Anfang nahm seine politische Karriere 1999. Damals war er Vorsitzender der Jungen ÖVP, als ein tragischer Unfall der Spitzenkandidatin die Partei vor große Probleme stellte. Nachdem keiner den Posten übernehmen wollte, hat Schödinger letztendlich zugesagt, „um das Bestehen der Partei in Wolfsthal zu retten“. Bei seinem Amtsantritt als Bürgermeister 2005 erreichte die Partei 40 Prozent. Und so führte er vier Jahre eine Minderheitenregierung. „Das waren meine Lehrjahre. Mit taktischem Geschick und Gespür konnte ich trotzdem all meine Anliegen durchbringen“.

Bei seinem Amtsantritt war der Betrieb einer Sondermülldeponie zwischen Wolfsthal und Berg bereit zum sofortigen Start. Eine Katastrophe für die Umgebung. „Ich habe zu den Verantwortlichen Haselsteiner und Christian Konrad gesagt: Ihr verliert mehr, wenn ihr es macht, als wenn ihr es lasst. Auf mein Betreiben und durch die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister von Bratislava wurde der Strabag mitgeteilt, dass sie keinen Auftrag in der Slowakei mehr erhalten, wenn diese Deponie kommt.“ Das Projekt wurde eingestellt.„Danach war der Zuspruch für mich aus der Bevölkerung natürlich groß“, erzählt Schödinger. Doch die wirklich großen Herausforderungen sollten erst kommen.

„Kaum im Amt, konnte ich meine Leute nicht mit Wasser versorgen“, schildert Schödinger, dass kaputte Leitungen und eine Belastung durch Keime gleich die erste waren. Schödinger traf die Entscheidung zum kompletten Neubau der gesamten Ortswasserleitung. „Dank der hervorragenden Planung konnte ich nach einem Jahr der Bevölkerung lupenreines, keimfreies, erstklassiges Wasser liefern. Und darauf bin ich am meisten stolz!“

Weltweite Beachtung fand er mit der Ortserweiterung. „Wolfsthal hatte 720 Einwohner. Und so stellte ich mir die Frage, wie ich es schaffe, dass Wolfsthal wächst und wieder eine prosperierende Gemeinde wird.“ Die Gemeinde kaufte im Ortgebiet 20 Grundstücke zu einem „anständigen Preis“, erklärt Schödinger die Idee. Dazu wurde ein Millionenkredit aufgenommen. „Bürgermeister, Du bringst uns um! Wer soll nach Wolfsthal ziehen wollen?“, erzählt Schödinger, dass die Opposition damals wenig Freude damit hatte.

„Selbsverständlich, es würde mich sehr freuen“

Als ein Slowake im Gemeindeamt nachfragte, ob das Kaufanbot auch für ihn gelte, hieß es: „Selbstverständlich. Es würde mich freuen.“ Das und geschickte Integration habe Wolfsthal groß, das Projekt erfolgreich und Schödinger international bekannt gemacht.

„Wirkliche Probleme gab es nie. Manchmal Klärungsbedarf. Ich hab klar gemacht: unsere Vorteile nutzen und alle Regeln von daheim mitnehmen - das geht nicht zusammen.“ beschreibt er die wichtigsten Komponenten für das Gelingen. Der Fokus mit Grundstücken von ca. 600m² war auf den Zuzug von Jungfamilien ausgelegt. „Einmal kam ein ganz Wichtiger. Der wollte drei Bauplätze kaufen. Dem musste ich klarmachen, es gibt nur einen.“ Wolfsthal wuchs auf 1.300 Einwohner an. Mit diesem gelebten Miteinander schaffte es Schödinger ins Time Magazine, in japanische Tageszeitungen und in die gesamte inländische Presse.

„Von dem, was ich getan habe,war ich immer überzeugt.Und wenn mich dafür keiner mehr wählt , ist es auch recht. Aber ich kann mich in der Früh in den Spiegel schauen.“ beschreibt der scheidende Bürgermeister seine Einstellung.

Neben der Gemeindepolitik war Gerhard Schödinger für die ÖVP auch auf Bundes - und Landesebene tätig. Seit März 2023 ist er nach zehn Jahren Karenz wieder in seinem Kernberuf als Polizist tätig (siehe jeweils Infobox).

Was wünscht sich ein Mann, der 19 Jahre das Geschick der Gemeinde lenkte für den Ort:„ Mir wäre wichtig, dass das Zusammenleben so bleibt. Dass die Anliegen jedes Bürgers berücksichtig werden, egal welchen Pass er hat.“ Für die Umsetzung soll Nachfolger Michael Peterka am 1. Oktober das Steuer in Wolfsthal übernehmen. „Wenn er mich braucht, bin ich immer da. Ich von mir aus, werde nie anrufen. Er ist jetzt der Bürgermeister.“ Schödinger scheidet auch aus dem Gemeinderat aus. Und was macht er mit der gewonnen Zeit? Die Antwort kommt spontan und mit deutlich erkennbarer Freude: „Ich freue mich aufs Traktorfahren und werde meine Frau verwöhnen“.

Politische Karriere

Mit 14 Jahren Eintritt in die Junge ÖVP

1997 Gemeinderat

1999 Parteiobmann der ÖVP Wolfsthal

2005 Bürgermeister

2013 - 2018 Bundesrat

2018 bis 03/2023 Landtagsabgeordneter

Beruflicher Werdegang

Landwirtschaftsschule Obersiebenbrunn

Raiffeisen Lagerhaus Petronell

1985 - 1995 Zoll /Hainburg und Berg

seit 1995 Polizeidienst

2003 - Leiter des Polizeikooperationszentrums Österreich - Slowakei Landespolizeidirektion Burgenland

2010 Frontex Ausbildung

2013 - 2023 karenziert / politische Doppelfunktion

03/2023 Wiederaufnahmen des Poliziedienstes