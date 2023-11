Grüne Futterspende an das Brucker Tierheim

Rund 100 Katzen werden aktuell im Brucker Tierheim betreut. Zudem werden immer mehr streunende Katzenbabys gefunden, die dann ebenfalls in der Tierschutzeinrichtung betreut und aufgepäppelt werden. Doch dafür braucht es natürlich auch jede Menge Futter. Passenderweise hatten Dominic Hörlezeder, Tierschutzsprecher der niederösterreichischen Grünen im Landtag, und Brucks Grünen-Gemeinderat Roman Kral bei ihrem Besuch ein paar Packungen und Dosen dabei.

Eigentlich gebe es ja eine gesetzliche Kastrationspflicht für Freigängerkatzen, doch viele Besitzer lassen ihre Vierbeiner dennoch nicht kastrieren. Obwohl viele Gemeinden dafür auch eine finanzielle Unterstützung bieten. Am Ende landen die Katzenbabys dann in den Tierheimen, wie jenem in Bruck. Dort gerät man allerdings zunehmend an platzmäßige und personelle Grenzen. Die Grünen wünschen sich daher noch mehr finanzielle Hilfen durch das Land.