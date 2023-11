Brucker Rathaus wird mit Solarwerk ausgestattet

Der historische Brucker Stadtkern unterliegt strengen Auflagen. Zumindest was das Ortsbild betrifft. Daher war es bisher unmöglich, auf einem Hausdach eine Photovoltaikanlage zu installieren - sofern sie auch nur irgendwie hätte gesehen werden können. Allen voran der Energiepark Bruck hat sich mit Unterstützung der Stadtgemeinde und des Gestaltungsbeirates diesbezüglich um Lösungen bemüht. Nach Verhandlungen mit dem Bundesdenkmalamt konnte nun ein Weg gefunden werden. Das Zauberwort heißt dabei „Full-black“.

Gemeint ist damit eine Photovoltaikanlage deren Paneele komplett schwarz sind und dadurch optisch einen ruhigeren Eindruck machen. Somit entsprechen sie den Anforderungen eines Ensembleschutzes im Sinne des Denkmalamtes. Ihrer Vorbildrolle entsprechend setzt die Stadt Bruck das erste Projekt unter den neuen Gesichtspunkten um. So wird eine Muster-Photovoltaikanlage auf einer Dachfläche im Rathaus-Innenhof montiert. Das Solarwerk mit einer Leistung von 18 Kilowatt-Peak (kWp) wird noch heuer in Betrieb gehen.

Mehr Spielraum in den Nebenstraßen

Die hofseitige Montage ist übrigens eine weitere entscheidende Vorgabe der Vereinbarung. Denn sie beinhaltet auch, dass Solarwerke auf (Wohn-)Gebäuden am Hauptplatz oder einer der Hauptverbindungsstraßen im Zentrum nicht straßenseitig zu sehen sein dürfen. In sämtlichen Nebenstraßen der Innenstadt ist eine zur Straße hin ausgerichtete Photovoltaikanlage in „Full-black“-Ausführung hingegen „grundsätzlich vorstellbar“, wie es vonseiten des Energieparks heißt.

Der Bedarf sei jedenfalls vorhanden, gerade auch im Hinblick hoher Energiepreise zahle sich die Eigenproduktion von Strom aus. Die Letztentscheidung über die Realisierbarkeit trifft jedoch der Gestaltungsbeirat beziehungsweise das Bundesdenkmalamt. Wer also ein Solarwerk auf seinem Dach installieren will, muss es zuerst prüfen lassen. Davon ausgenommen sind hingegen Eckgrundstücke zu den Hauptverkehrsverbindungen, hier ist straßenseitig weiterhin nichts möglich.

Weitere Photovoltaikanlage am Bauhof

„Das Beispiel der Stadtgemeinde Bruck zeigt, wie man künftig auch im sensiblen Innenstadtbereich vor allem hofseitig Photovoltaikanlagen umsetzen kann“, sind sich Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) und Energiepark-Geschäftsführer Michael Hannesschläger einig. Die Stadt setze damit „einen wichtigen Schritt in Richtung Energiewende.“ Dazu gehört auch ein zweites Solarwerk, das derzeit am Bauhof installiert wird.

Diese weit größere Anlage hat eine Leistung von 52 kWp und wird auf der Dachfläche der Halle hinter dem Hauptgebäude montiert. Für beide Projekte konnten durch die Klima- und Energiemodellregion Energie³ (KEM) für die Umsetzung Bundes- und Landesförderungen lukriert werden.