Bad Deutsch-Altenburg: Ballett, Akrobatik und Boxen

Das „Ballett und Box Studio by Susi“ veranstaltete am Samstag ein großes Abschlussfest auf dem Stockschützenplatz. Rund zweihundert Kinder zeigten ihr Können beim Tanzen, als Akrobatinnen und als Boxer. In verschiedenen Choreographien unternahmen die Kursteilnehmer eine Reise durch verschiedene Märchen. Insgesamt wurden mehr als 400 Kostüme präsentiert. „Ihr wart einfach großartig“, freute sich Zuzana „Susi“ Toth, Inhaberin des Studios, die gemeinsam mit ihrem Mann Alex und den Lehrerinnen den Abend organisiert hatte. Nicht nur den Eltern und Bekannten, auch vielen Interessierten aus dem ganzen Bezirk wurde eine tolle Show geboten.

Damit ist zwar offiziell das Semester zu Ende, doch das Studio hat auch in den Ferien geöffnet. Unterrichtet werden Kinder ab drei Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Neben Ballett werden verschiedene Tanzstile, Kampfsportarten und weitere Trainingsformen angeboten. „Wir veranstalten auch im Sommer während der Woche Workshops mit unserem Programm, jeder, der in Bewegung bleiben möchte, kann gerne mitmachen“, so die Chefin.