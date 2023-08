Bezirk Bruck: Sportliches Ehrenamt aus Liebe zum Klub

Die große Frage, die sich im Rahmen der Freiwilligenarbeit aufdrängt, ist die nach dem Warum? Was ist der Grund, weshalb sich Menschen in ihrer Freizeit und ohne finanzielle Entschädigung engagieren? Ein wesentlicher Faktor ist wohl der persönliche Bezug. Renate Hasiner, ihres Zeichens Platzkassierin beim SV Zwölfaxing, freut sich natürlich stets beim Fußballverein und den Heimspielen dabei zu sein. Denn ihr Sohnemann Kevin spielt für den Verein.

„Das ist aber natürlich nicht der einzige Grund. Ich helfe einfach gerne mit.“ Übrigens: Nachwuchsfußballtrainer fangen meistens genau aus diesem Grund an, sich für den Verein zu engagieren. Wenn der eigene Sohn oder die eigene Tochter Fußball spielen, dann übernehmen sie gerne einmal ein Traineramt.

Vom Fußballer zum Platzkassier

Manche Helfer wurden einmal von der „Droge“ Fußball angesteckt und sind davon nicht mehr losgekommen. Gerhard Brodkorb zum Beispiel war viele erfolgreiche Jahre lang selbst ein Fußballer. „Damals noch in Bruck“, erinnert er sich gerne zurück. Seit vielen Jahren lebt er nun schon in Höflein, wo er sich beim ortsansässigen Fußballverein als Platzkassier engagiert. „Man macht das aus Freude. Und der Zusammenhalt im Verein ist sehr groß“, scheint er sich schon lange in den SC Höflein verliebt zu haben.

Was natürlich auch ein Klassiker bei den Fußballvereinen ist, sind Funktionäre, die zusätzlich zu ihrem Amt noch weitere Agenden im Verein übernehmen. Da gibt es unzählige Beispiele des Hybrid-Helfers, ein Paradefall ist aber Horst Geyer vom SC Höflein. Der Obmann ist sich zum Beispiel nicht zu schade, den Rasen zu mähen oder grundsätzlich den Sportplatz in Schuss zu halten. Ob er bei dem riesigen Arbeitspensum und der Belastung auch schon einmal ans Aufhören gedacht hat? „Einmal?“, lacht der Funktionär aus Leidenschaft, „es gab viele solcher Momente. Aber jetzt läuft es super bei uns und wir haben ein großartiges Team.“

Sie sind beim SC Höflein in der Kassahütte aufzufinden: Alexander Jandl (l.) und Gerhard Brodkorb. Foto: Schneeweiß

Einer, der von der großen Belastung ein Liedchen singen kann, ist Robert Munjak. Der Obmann des ASK Schwadorf ist seit 2013 für den Verein im Dauereinsatz. Mittlerweile übt er drei Funktionen aus: Obmann, Sportlicher Leiter und Nachwuchsleiter. Damit aber nicht genug, ist der Tausendsassa noch als Platz- und Zeugwart im Einsatz. „Es ist eine Vollzeitbeschäftigung“, berichtet der Schwadorfer. Die Arbeit geht mitunter an die Belastungsgrenzen.

Doch trotz gesundheitlicher Rückschläge gibt Munjak stets Vollgas für den Verein. „Manchesmal fehlt außerhalb des ASK Schwadorf die Anerkennung. Und dann fragst du dich schon: Warum mache ich das eigentlich? Aber es ist ganz einfach für den Fußballverein“, denkt Munjak trotz der Anstrengung keinesfalls ans Aufhören.