Höfleins Horst Geyer: „Sportplatz? Das ist der erste Wohnsitz!“

Der Fußballsport ist in der österreichischen Seele tief eingepflanzt. Nahezu jede Gemeinde hat ihren Sportplatz, ihren Sportverein. Aber dass oft Stunden und Stunden von ehrenamtlicher Arbeit dahinter stecken, um einen Fußballverein zu führen und das Werkl am Laufen zu halten, das wissen nur wenige.

Die NÖN beleuchtete daher einen speziellen Aspekt, um das Ausmaß des wöchentlichen Kraftakts dieser Vereine näher zu bringen. Die zentrale Frage: Was wird eigentlich an Helfern benötigt, um ein Fußballspiel durchzuführen? „Bis zu 20 Leute brauchst du unbedingt“, plauderte Horst Geyer aus dem Nähkästchen. Der Obmann des SC Höflein ist 63 Jahre alt und beinahe 20 Jahre beim Verein. Als ihn die NÖN am Handy erwischt, sitzt er gerade am Rasenmähertraktor. „Um die ganze Anlage vor einem Spiel herzurichten, brauchen wir zwei Tage.“ Rasen mähen, Zuschauerraum reinigen, Linien ziehen.

Beim SC Höflein gibt die Kantinen-Crew rund um Karin Schneeweiß, Michaela und Chiara Andre sowie Maria Tischler (v.l.) Vollgas, um die hungrigen Sportplatzgeher mit Leckereien aus der Küche zu versorgen. Foto: Schneeweiß

Jede Menge zu tun, bevor überhaupt der Anpfiff bei einem Match erfolgt. Ob er oft am Platz ist? Er lacht: „Eigentlich ist das schon mein erster Wohnsitz. Ich bin fast jeden Tag da.“ Der Spaß an der Arbeit und der Zusammenhalt im Verein geben ihm aber Kraft. „Ich bin zum Glück nicht alleine. Es helfen alle mit.“ Es gab auch schon schwierige Zeiten für den Verein, in denen Geyer noch mehr „hineinbeißen“ musste. „Mittlerweile läuft es super bei uns.“

Rund 20 Helfer pro Partie braucht es

Ist einmal der Platz einsatzbereit, braucht es jede Menge Organisationsarbeit. Zum Beispiel was die Kantine betrifft. Johannes Horvath, Obmann des ASK Mannersdorf, weiß, was sein Team leistet, um die hungrigen Mäuler und durstigen Kehlen bei einem Match zu versorgen. „Da habe ich mit Dagmar Opferkuh eine super Kantinenchefin. Die organisiert alles und leistet Unglaubliches.“

Bei den Mannersdorfern ist je nach Betrieb ein Kantinenpersonal von drei bis fünf Leuten erforderlich. Was auf den Fußballplatz ebenso dazukommt, sind die Platzkassiere. „Da haben wir drei Leute im Einsatz, die sich abwechseln“, gibt Horvath einen Einblick. Er selbst hat neben seiner Obmann-Rolle natürlich noch ein zusätzliches Amt und tritt als Platzsprecher in Erscheinung.

Die fleißigen Helfer beim ASK Mannersdorf. Andrea Horvath, Kantinen-Chefin Dagmar Opferkuh , Barbara Krings, Claudia Tauchner und Ernst Gaus (v.l.) brennen für den ASK Mannersdorf. Foto: Johannes Horvath

Was für den Spielbetrieb noch benötigt wird, ist ein Sportlicher Leiter, der zum Beispiel die Schiedsrichter betreut, Kabinen aufsperrt oder die Ordner stellt. Jeder Verein muss ein Kontingent an Ordnerleuten stellen, beim ASK Mannersdorf sind es drei Freiwillige, die im Ernstfall schlichten müssen. Beispielsweise, wenn Zuschauer auf den Platz stürmen. Bei den Mannersdorfern sind es übrigens auch an die 20 Helfer, die bei einem Spiel benötigt werden. „Wie man diese Menschen motiviert und bei Laune hält? „Oft ist schon Dank und Anerkennung ein guter Anfang“, weiß Horvath. Natürlich werden die Helfer aber auch zur großen Weihnachtsfeier einladen, wo ihr Einsatz für den Verein gewürdigt wird.

Beim SC Göttlesbrunn sind bei Spielen oft 25 Helfer im Einsatz, wie Obmann Christian Zeller berichtet. Er verweist dabei auch auf die Arbeit, die nach einem Spiel verrichtet werden muss. „Wäsche waschen, Kabinen Putzen, Mistkübel ausleeren.“ Die Göttlesbrunner haben zudem zwei Helfer, die vor den Spielen im Ort Plakate aufhängen fahren. „Und bei uns gibt es jede Woche Action . Einmal spielen die Herren, dann die Woche drauf der Nachwuchs und die Frauen.“ Als großes Dankeschön gibt es eine Abschlussfeier nach der Halbsaison. „Da werden alle Helfer zum Essen eingeladen.“