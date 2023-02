Dreiszker gibt den Stadtkeller in Bruck ab

Der Stadtkeller im Harry Weiss Haus am Hauptplatz ist bald wieder zu haben. Patrick Dreiszker und Denise Tischler wollen aufhören. „Wir haben schon gekündigt“, bestätigt Patrick Dreiszker auf NÖN-Anfrage. Die Kündigungsfrist würde noch bis Juni laufen. Das Pächterpaar hofft allerdings darauf, schon Ende März aussteigen zu können. Einen diesbezüglichen Antrag haben sie jedenfalls an den Gemeinderat gestellt, eine Entscheidung steht noch aus. Für einen Nachfolger wäre dies auch von Vorteil, weil das Schanigarten-Geschäft im Sommer für das Kellerlokal wichtig sei. „Aber ich nehme es, wie es kommt“, sagt Dreiszker.

Patrick Dreiszker hat bereits gekündigt. Foto: Müller

Ausschlaggebend seien vor allem die Teuerungswelle und der stark gestiegene Strompreis gewesen. Dreiszker und Tischler wollen aber der Gastronomie nicht ganz den Rücken zukehren. „Wir werden nur noch Catering und Veranstaltungen machen. Das ist für uns lukrativer, weil es einfach besser planbar ist. Da habe ich keinen Schwund und Personal ist dafür auch leichter zu finden“, schildert Dreiszker die Überlegungen.

Schon in den vergangenen Wochen habe man sich vermehrt auf das Catering-Geschäft konzentriert. Bälle wie der Pfarrball oder der SPÖ-Ball, aber auch auswärtige Bälle standen ebenso auf der Liste des Gastro-Paares, wie es die demnächst stattfindenden Faschingsssitzungen tun. „Wir haben auch schon viele Anfragen für Hochzeiten und andere größere Feiern“, so Dreiszker. Nach dem Auszug aus dem Stadtkeller könne er bis auf weiteres nur Anfragen für Events annehmen, bei denen es eine Küche gibt. Tischler und Dreiszker überlegen jedoch, in eine Gastroküche in Containerform zu investieren. Derzeit ist es so, dass er zu den Eventlocations so gut wie alles antransportieren müsse, vom Geschirr bis zu den Frittern. „Da kann ich dann auch am nächsten Tag den Stadtkeller nicht aufsperren, weil dort dann das Equipment nicht bereitsteht“, erklärt Dreiszker die zuletzt häufigeren Schließtage.

Er selbst hat zudem seit Dezember einen zusätzlichen Job. „Ich gehe jetzt nebenbei arbeiten, weil wir beide von der Gastro nicht leben können“, so Dreiszker. Und darüber hinaus soll freilich auch noch etwas Zeit fürs Familienleben bleiben.

Dreiszker hat den Stadtkeller damit knapp zweieinhalb Jahre geführt. Begonnen hat er im ersten Corona-Jahr 2020 nach dem ersten Lockdown. Damals hat er das Lokal vom „Griechen“ Panagiotis Kasiris übernommen und daraus ein Restaurant für traditionelle österreichische Hausmannskost gemacht. Die Übernahme war von viel Kritik umgeben gewesen. Aus den Lagern von ÖVP und Grünen war damals bekrittelt worden, dass das gemeindeeigene Lokal ohne Ausschreibung verpachtet worden war. Insbesondere, da Dreiszker für die SPÖ im Gemeinderat sitzt.

