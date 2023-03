Suche nach Pächter für Bruckneudorfer „Erbse-Wirtshaus“

Die „Erbse“ erstrahlt in neuem Glanze, nicht nur der Veranstaltungssaal und die Volksschule, sondern auch die Räumlichkeiten, die für das Wirtshaus vorgesehen sind. Sämtliche Leitungen, Anschlüsse und Nassräume sind präpariert und harren nun der Gerätschaften, um ihren Zweck zu erfüllen. In den kommenden Wochen wird nun auf Gemeindeebene ein Portfolio ausgearbeitet werden, um „möglichen InteressentInnen zeigen zu können, was wir zu bieten haben“, erklärt Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ) stolz und fährt fort: „Wir würden uns ein klassisches Wirtshaus mit einer guten, bürgerlichen Küche wünschen, wo man sich aber auch zum Kartenspielen treffen kann.“ Zur Pacht steht ein Geschäftslokal mit rund 330 Quadratmetern, etwa die Hälfte davon bezieht sich auf die Terrasse. Dreiszker betont auch das „große Einzugsgebiet“, denn in unmittelbarer Nähe entstehen in den nächsten Jahren nicht nur zahlreiche Wohnkomplexe, sondern auch eine Einrichtung für betreutes Wohnen soll dort seinen Platz finden- alles in allem um die 500 Menschen werden in den kommenden Jahren dort wohnhaft sein. Seitens der Gemeinde kommt man dem/der zukünftigen PächterIn auch entgegen, indem man gerade in der Anfangsphase eine gestaffelte Pacht vorsieht und bei Einrichtung, Benutzung des Veranstaltungssaals, etc. gesprächs- und kompromissbereit ist. Verlockend könnte auch die Möglichkeit sein, die benachbarte Volksschule, Kindergarten und Krippe täglich zu verpflegen. Dreiszker, der das „allgemeine Wirtshaussterben sehr bedauert“ ist sich sicher, dass „das neue Wirtshaus mit dem/der richtigen PächterIn nur eine Erfolgsgeschichte werden kann.“

