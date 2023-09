Schüler gaben „Die Welle“ bei den Wolfsthaler Sommerspielen

Bügermeister Gerhard Schödinger (ÖVP) ist ein häufiger Gast bei den Sommerspielen in der Villa Pannonica. Zum Ende seiner Amtszeit besuchte er die Vorstellung der zehnten Klasse der Windrather Talschule. Windrath ist ein Ortsteil der Stadt Velbert in Nordrhein Westfalen, knapp 1.000 Kilometer von Wolfsthal entfernt. Die Schüler und Schülerinnen der dortigen Waldorf Schule bringen immer wieder Stücke zur Aufführung, dieses Mal auch in Wolfsthal.

Das in der Villa Pannonica dargebrachte Stück „Die Welle“ stützt seine Handlung auf den Roman von Morton Rhue . Er verarbeitet in seinem 1981 erschienen Buch ein Experiment, das 1967 in Kalifornieren stattfand. Einen Lehrer zeigt in einem konzipierten Sozialexperiment auf, wie autokratische faschistoide gesellschaftliche Strukturen entstehen. Die Schüler - von Disziplin und Gemeinschaftsgeist geprägt - erzeugen in erscheckendem Maß eine Bewegung namens Die Welle. Das Buch ist in Österreich und Deutschland mittlerweile Pflichtlektüre. 2008 wurde das Drama verfilmt.

Angelehnt an die Bühnenfassung von Axel Ziemke sorgten zahlreiche Mitarbeiter wie Regie, Kostüm- und Bühnenbildner, Requisite und die Gesamtorgansation für einen professionellen Theaterabend. Die Aufführung der jungen engagierten und talentierten SchauspielerInnen beeindruckte die zahlreichen Gäste.