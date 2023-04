Theaterstück eines Nobelpreisträgers in Bruck

Es wirkt ein wenig wie ein Lustspiel, ist aber keines. Harold Pinters Stück ist eine subtile Dreiecksgeschichte um eine Frau, die ihren Mann mit dessen bestem Freund betrügt und in der sich letztlich alle drei betrogen fühlen.

Der Trick an dem Stück ist, dass Pinter die Geschichte rückwärts erzählt: Sie beginnt, als sich das Ehepaar Emma und Robert bereits getrennt haben und führt Schritt für Schritt sieben Jahre zurück zu dem Zeitpunkt, an dem der Ehebruch seinen Anfang nahm. Wissend, wie es ausgegangen ist, baut sich damit beim Publikum die Ausweglosigkeit in einem Wechselspiel von Stress, Eifersucht, Unsicherheit und Gleichgültigkeit auf.

Inszeniert werden die beiden Aufführungen im Stadttheater von der deutschen Schauspielerin und Regisseurin Luisa Stachowiak, die seit zehn Jahren erfolgreich in Wien tätig ist. Auf der Bühne zu sehen sind „ArteFaktum“-Vorsitzende Katharina Hauer als Emma, Peter Wälter als ihr Ehemann Robert und Hans Lagers als dessen bester Freund Jerry und Liebhaber von Emma.

Aufführungstermine sind Freitag, der 21. und Samstag, der 22. April, jeweils um 19 Uhr 30 im Stadttheater. Tickets gibt es im Vorverkauf um 20 Euro unter www.artefaktum.at oder 0681/10391033. Abendkassa: 24 Euro.

