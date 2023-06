Bruck geht Sanierung der letzten Wohnungen in der Jägerkaserne an

Die Stadt besitzt 237 Gemeindewohnungen, elf davon in Wilfleinsdorf. Viele davon standen über Jahre leer, weil sie sich in einem so schlechten Zustand befanden, dass sie schlichtweg nicht mehr vermietet werden konnten. Der Gemeinde entstanden durch diese Leerstände freilich hohe Kosten. Seit 2021 wird nun sukzessive an der Generalsanierung dieser Wohnungen gearbeitet (die NÖN berichtete).

„Es ist mir wirklich ein Anliegen, das Problem dieser so lange schon leer stehenden Wohnungen anzugehen und diese schrittweise herzurichten, damit wir sie der Bevölkerung wieder als leistbaren Wohnraum anbieten können“, betont Sozialstadträtin Sabine Simonich (SPÖ), die mit dem Sozialausschuss, dem Bauamt und dem Architektenbüro Baumgartner das Sanierungskonzept ausgearbeitet hat. Den Anfang des Großprojekts macht die Jägerkaserne am Raiffeisengürtel. Dort standen zu Beginn der Sanierungsaktion 18 Wohnungen leer. Heuer sollen die letzten sechs davon in Angriff genommen werden. Die Vorbereitung ist im Sozialausschuss bereits erfolgt. Im Gemeinderat sollen Ende Juni die Aufträge an die einzelnen Firmen vergeben werden.

Die Maßnahmen in den Wohnungen sind umfassend und reichen von den Elektroinstallationen über die Bäder bis hin zu neuen Böden. „Pro Wohnung müssen zwischen 40.000 und 50.000 Euro investiert werden“, so Simonich. Für besagte sechs Wohnungen ist ein Betrag von 300.000 Euro budgetiert. „Wir versuchen dabei objektbezogen - derzeit steht die Jägerkaserne im Fokus - immer mehrere sanierungsbedürftige Wohnungen zusammenzufassen, und gemeinsam zu sanieren, um die Kosten möglichst gering zu halten“, erklärt Simonich. Sind die Wohnungen fertig, sollen auch noch die Gangflächen in Angriff genommen werden. „Parallel werden nach Möglichkeit auch laufend jene Wohnungen saniert, die von ehemaligen Mietern zurückgestellt werden“, so Simonich.