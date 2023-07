Bruck zieht die Mietpreis-Bremse an

Mit 1. April wurden die Richtwertmieten um 8,6 Prozent erhöht. Für die Mieter der Gemeindewohnungen wird die Erhöhung allerdings mit zwei Prozent begrenzt. Diese Deckelung hatte Sozialstadträtin Sabine Simonich (SPÖ) mit ihrem Ausschuss vorbereitet und dem Gremium zur Abstimmung vorgelegt - und der Gemeinderat beschloss sie einstimmig.

Ein „Dankeschön“ kam dafür von Grün-Gemeinderat Roman Kral, er habe eine derartige Unterstützung für die Mieter nämlich ebenfalls angeregt. ÖVP-Sprecher Ronald Altmann hinterfragte vielmehr, ob die Aufsichtsbehörde des Landes mit einem derartigen Schritt einverstanden sein würde. Dazu gab Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) Entwarnung. „Wir hatten die Absicht schon im März, da war aber die gesetzliche Grundlage noch nicht gegeben“, erklärte er. Mittlerweile sei klar: „Zwei Prozent Steigerung muss man umsetzen“, so Weil. Jene Gemeinden, die die Mieterhöhung gar nicht an ihre Mieter weitergegeben haben, müssten damit rechnen, dass sie nun eine Nachzahlung leisten müssen.

In Bruck übernimmt nun die Stadt die Differenz auf die vorgegebene Erhöhung von 8,6 Prozent in Form eines Zuschusses. In Summe kostet dies die Stadt für die 237 Gemeindewohnungen in Bruck und Wilfleinsdorf heuer rund 45.000 Euro.

Bedauerlich sei, dass man nicht für alle Bewohner der Stadt die Mietpreisbremse umsetzen könne, sondern eben „nur“ für die Mieter der gemeindeeigenen Bauten. „Wir können als Gemeinde nicht die Versäumnisse der Regierungsparteien der Bundesregierung auffangen und nur im eigenen Wirkungsbereich aktiv werden. Hier sind wir uns jedoch unserer gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst und nutzen alle sinnvoll umsetzbaren Möglichkeiten, um Entlastungen für die Bevölkerung zu schaffen“, betont Simonich im Hinblick auf die Teuerungen. Man hoffe jedoch noch immer auf eine bundesweit einheitliche Regelung zur Senkung der Mietpreise.