In weniger als einem Monat wird in den Gemeinden gewählt. In Bruck stellen sich dieses Mal mit sechs Listen so viele Kandidaten wie schon lange nicht der Wahl.

Die NÖN veranstaltet am 9. Jänner um 18 Uhr im Stadttheater einen Diskussionsabend, bei dem sich die Spitzenkandidaten der kandidierenden Listen den Fragen von NÖN-Redaktionsleiterin Susanne Müller stellen werden. Mit am Podium sein werden SPÖ-Spitzenkandidat und Bürgermeister Gerhard Weil sowie die Spitzenkandidaten von ÖVP, Alexander Petznek, Grünen, Roman Kral und der Bürgerliste Bruck-Wilfleinsdorf Felix Böhm.

Für die FPÖ wird der Listen-Zweite Hannes Hübner an der Diskussion teilnehmen, weil Spitzenkandidat Franz Krupbauer wegen eines Spitalsaufenthalts verhindert ist. Vom Kandidaten der Unabhängigen Bürgerliste, Paul Rittler, lag bis Redaktionsschluss noch keine Rückmeldung vor, ob er an der Podiumsdiskussion teilnehmen wird.

Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich, Anmeldung ist keine erforderlich. Inhaltlich wird es dabei um eine Reihe von Themen gehen, die für die Stadt von Bedeutung sind, von der Zukunft der Innenstadt über die Stadtentwicklung bis hin zum immer wieder heiß diskutierten Verkehrsthema.

NÖN-Leser haben noch bis zum 7. Jänner die Möglichkeit, Themen-Vorschläge für die Diskussion an Susanne Müller unter s.mueller@noen.at zu schicken.