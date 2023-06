Bruck: Dominik Hatzigmoser nimmt auf freiem ÖVP-Sessel Platz

Nach 18 Jahren in dem Gremium hat Thomas Riegler vor kurzem seinem Rücktritt als ÖVP-Gemeinderat bekannt gegeben (die NÖN berichtete). Nun hat sich die ÖVP auf einen Nachfolger geeinigt: Dominik Hatzigmoser wurde vom Parteivorstand einstimmig zum neuen Mitglied des Gemeinderats nominiert. Derzeit ist der 33-Jährige noch designierter Mandatar, die Angelobung wird erst bei der nächsten Gemeinderatssitzung Ende Juni erfolgen.

Hatzigmoser lebt seit über 20 Jahren in Bruck, seit mittlerweile zehn Jahren in der Innenstadt. Der Vater von zwei Kindern im Alter von drei und sechs Jahren ist seit 15 Jahren selbstständig als Grafiker. „Durch die Kinder habe ich natürlich viel Kontakt mit anderen Eltern. Da bekommt man immer wieder Themen mit, die gerade diskutiert werden. Als ich jetzt gefragt wurde, hab ich mir gedacht, immer nur meckern bringt auch nichts, ich möchte mich auch engagieren und versuchen, etwas zum Positiven zu bewegen“, sagt Hatzigmoser. Die ÖVP wird ihn jedenfalls zur Nachbesetzung von Rieglers Posten im Sportausschuss vorschlagen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Klubsprecher Ronald Altmann.