Ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung in Bruck

Franz Babka-Novak, Gleichbehandlungs-Beauftragter der Brucker SPÖ, zielte darauf ab, dass der Gemeinderat per Resolution die Bundesregierung zum Handeln auffordern sollte. Konkret geht es um die Gleichberechtigung für die LGBTIQ-Community.

„Österreich liegt diesbezüglich in Europa auf dem 18. Platz. Hier gibt es keinen Schutz vor Diskriminierung für LGBTIQ“, erklärte Babka-Novak nun auch im Gemeinderat. Will heißen, ist man zum Beispiel homosexuell, so kann man deshalb aus einem Lokal, dem Freibad oder auch einem Hotel geworfen werden und man kann nichts dagegen tun. „Der Sinn der Resolution ist daher, die Regierung aufzufordern, dass sie endlich Gleichbehandlung schafft und Menschen vor Diskriminierung schützt“, so Babka-Novak. In Bruck will man sich zusätzlich dem Thema schwerpunktmäßig in einem eigenen Arbeitskreis widmen.

Schon vor der Gemeinderatssitzung hatten im NÖN-Gespräch alle Fraktionen betont, dass sie das Anliegen unterstützen wollen. Lediglich dem Vorschlag, den Bogen am Fuzo-Eingang als sichtbares Zeichen in Regenbogenfarben zu bemalen, standen die anderen Fraktionen skeptisch gegenüber. In einem Vorgespräch auf Klubsprecher-Ebene kam aber ein für alle gangbarer Weg zustande. Die Resolution wird von allen unterstützt, die Klubsprecher beteiligen sich am Arbeitskreis und dort soll bis zum Gay-Pride-Monat Juni auch überlegt werden, wie man die Haltung der Gemeinde auch nach Außen zeigen kann.

„Ich habe mich sehr gefreut, dass wir es in der Vorbesprechung geschafft haben, einen Konsens herzustellen“, betonte Babka-Novak, der dafür im Gemeinderat auch von allen Applaus erntete.

