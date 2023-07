Sportplatz-Dilemma in Wilfleinsdorf erhitzt die Gemüter

122 Unterschriften, die die ÖVP gesammelt hat, wurden nach Prüfung durch die Gemeinde anerkannt - genug, um das Thema Sportplatz Wilfleinsdorf auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung zu bringen. Und da hielt ÖVP-Klubsprecher Ronald Altmann nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg, dass vor allem die SPÖ in der Pflicht sei, dem Initiativantrag zuzustimmen. „2018 hat es geheißen, dass eine Sanierung nicht mehr nötig ist, denn ihr bekommt ohnehin einen neuen Sportplatz“, erinnerte Altmann an die damaligen SPÖ-Pläne. 50.000 Euro, die die Stadt damals für eine Sanierung vorgesehen hatte, seien daraufhin aus dem Budget gestrichen worden.

Der neue Sportplatz dürfte aber mittlerweile endgültig vom Tisch sein. „Der Verein, die Familien und Trainer haben es sich verdient, dass man dem USC Wilfleinsdorf über diese schwere Zeit hilft“, meinte daher Altmann. Laut ÖVP-Antrag solle dies geschehen, indem man maximal jene 80.000 Euro in die Hand nimmt, die laut Budget für die Errichtung eines Skaterplatzes vorgesehen wären.

Sportstadtrat Roman Brunnthaler (SPÖ) befand sich zur Zeit der Sitzung im Krankenhaus. SPÖ-Klubsprecher Josef Newertal betonte allerdings, dass der Verein immer unterstützt worden sei. „Zwischen 10.000 und 20.000 Euro habe er jedes Jahr bekommen“, so der Finanzstadtrat, der ins Treffen führte, dass man sich quer über alle Fraktionen einig war, dass man den ASK in seiner misslichen finanziellen Lage nicht unterstützen werde. In derartigen Sonderfällen könne die Gemeinde nicht einspringen. Außerdem habe es Hilfsangebote gegeben, etwa ein Sponsoring für Container anstelle der desolaten Kabinen. „Dem ist der Verein nicht nähergetreten“, so Newertal. Und es gebe ja die Lösung, dass die Kinder künftig in Bruck trainieren könnten.

Bürgerliste und Grüne dafür, dass Sportausschuss Lösung sucht

In der Linie im Wesentlichen einig waren sich dieses Mal Bürgerliste und Grüne. „Wir wollen den Verein unterstützen, aber wir wissen ja nicht einmal, wie viel überhaupt notwendig ist“, sprach sich Bürgerlisten-Sprecher Felix Böhm dafür aus, dass der Sportausschuss sich der Sache annimmt und mit dem Verein erarbeitet, was überhaupt an Unterstützung benötigt wird. „Der neue Sportplatz wird nicht kommen, so ehrlich muss man sein“, so Böhm. Er wolle aber auch nicht anderen Jugendlichen etwas wegnehmen. Der Vorschlag, das Skaterplatz-Geld dafür zu verwenden, gehe außerdem ins Leere. Besagte 80.000 Euro gebe es de facto nämlich nicht. „Im Budget sind 25.000 von der Gemeinde dafür vorgesehen, weitere 5.000 Euro sollen durch Sponsoring aufgestellt werden und 50.000 Euro sind eine Förderung des Landes“, erklärt Böhm, warum die Bürgerliste letztendlich den ÖVP-Antrag ablehnte. „Unsere Position ist aber, dass wir helfen sollten“, so Böhm. Er könne sich etwa eine einmalige Zahlung für Materialkosten vorstellen.

Grüne-Sprecher Roman Kral bedankte sich zwar bei der ÖVP für den Antrag. „Erst dadurch können wir heute hier darüber sprechen“, so Kral, der sich für eine „Fact Finding Mission“ gemeinsam mit dem Verein aussprach. „Wir sollten der Gruppe 10 (Sportausschuss) den Auftrag geben, gemeinsam mit dem USC an einer Lösung zu arbeiten“, so Kral.

ÖVP-Gemeinderat Daniel Hejda relativierte schließlich den Text des ÖVP-Antrags: „Uns geht es darum, dass etwas getan werden muss, es geht uns nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen.“ Er sprach sich ebenfalls dafür aus, dass sich alle an einen Tisch setzen und gemeinsam eine Lösung finden.

Der nicht ganz versöhnliche Schlusspunkt kam dann von Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ): Er rechnete dem Gemeinderat vor, wie viel Geld der Wilfleinsdorfer Sportverein seit 1981 bekommen habe. Angefangen von der Anlage, die zur Verfügung gestellt wurde, über die 50.000 Schilling für das Materialkosten damals, bis hin zu den jährlichen Unterstützungen in Höhe von 25.000 bis 40.000 Euro. 2018 habe die Stadt dem Verein mitgeteilt, dass die Anlage für weitere zehn Jahre genutzt werden könne. „Der Verein hat aber auch dafür zu sorgen, dass die Anlage instand gehalten wird“, zählte Weil einige Beispiele auf, die nahelegten, dass das schon über einen langen Zeitraum nicht geschehen sei. „Wenn die Regenrinne direkt in die Erde führt, darf man sich nicht wundern, dass die Mauern feucht sind“, so Weil. „Die Stadt zahlt ohnehin schon den Strom, die Versicherung, den Treibstoff für den Rasenmäher und dessen Wartung“, setzte er fort.

Die weitere Vorgangsweise sei aus seiner Sicht klar: „Ab 1. Juli solle die Jugend in Bruck trainieren, zumindest bis eine Lösung gefunden wurde. Damit ist allen Kindern geholfen.“ Aufgrund der Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen sei der Stadt vom Land untersagt worden, das Projekt umzusetzen. „Das entbindet den Verein aber nicht von der Verantwortung, die Anlage instand zu halten“, so Weil. Er versprach aber auch: „Es wird das Gespräch gesucht werden“, sprach sich Weil dafür aus, dass sich Sportstadtrat Brunnthaler, der Vereinsobmann und die Klubsprecher dafür zusammensetzen.

Der Initiativ-Antrag wurde von ÖVP und Grünen befürwortet. SPÖ und Bürgerliste stimmten dagegen, FPÖ-Gemeinderat Franz Krupbauer enthielt sich der Stimme.

Enttäuschung machte sich daher bei der ÖVP breit. Zumindest sollte man die damals veranschlagten 50.000 Euro wieder in die Hand nehmen, meinte Altmann.

Ex-Obmann Steurer: „Das tut schon weh“

Unter den Zuhörern befand sich bei der Sitzung auch der langjährige Funktionär und Obmann des USC Wilfleinsdorf, in dessen Ära etliche der Punkte fielen, die Weil kritisiert hatte. „Das trifft einen schon, das tut schon weh“, meinte Steurer danach. „Der Bürgermeister rechnet uns vor, was der Verein seit 1981 gekostet hat. Da arbeiten Freiwillige. Wir investieren unser Herzblut und dann stellt er uns so hin, als hätten wir uns um nichts gekümmert. Kein Wunder, dass die Freiwilligen immer weniger werden“, so Steurer.