In der Sonder-Landtagssitzung am Donnerstag brachten die Mandatare 23 Änderungen von Landesgesetzen auf den Weg. „Um auch eine rechtliche Anpassung an die geänderten Umstände sicherzustellen, haben wir ein Sammelgesetz ausgearbeitet, das die Änderung von 23 Landesgesetzen umfasst und insbesondere sicherstellt, dass auch in unseren Gemeinden jederzeit die volle Handlungsfähigkeit gegeben ist“, erklärt VP-Landtagsabgeordneter Gerhard Schödinger.

So wurde unter anderem die rechtliche Möglichkeit geschaffen, Gemeinderatssitzungen per Videokonferenz abzuhalten. Gerade in Zeiten der Coronapandemie sowie „sozialer Distanz“ erfährt dieses technologische Angebot gehörig Rückenwind.

Dennoch zeigt ein Rundruf der NÖN in allen 33 Gemeinden des Bezirks, dass Video-Gemeinderatssitzungen für kaum eine Kommune infrage kommen. Die meisten Gemeinden wollen ihre anstehenden Sitzungen einfach in größere Räumlichkeiten verlegen, um den erforderten Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Natürlich nur inklusive Mundschutz und Händedesinfektion.

Eine „Option“ ist eine Gemeinderatssitzung per Videokonferenz jedoch für den Hainburger Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). „Wir brauchen im Mai unbedingt eine Sitzung. Wir sind 29 Mandatare, wir haben keinen geeigneten Saal mit genügend Sicherheitsabstand“, erklärt der Stadtchef. Ebenfalls als Möglichkeit wird die Video-Gemeinderatssitzung in Götzendorf angesehen, wie Ortschef Kurt Wimmer (ÖVP) der NÖN erklärt.

Definitiv vor dem Computer wird die Gemeinderatssitzung in Leopoldsdorf über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Die erste Gemeinderatssitzung per Videokonferenz in der Leopoldsdorfer Historie soll Ende April stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen jene Punkte, die sich in den letzten Wochen angesammelt haben – etwa die Einführung des elektronischen Akts. Die Sitzung soll über das Programm „Microsoft Teams“ abgehalten werden. „Wir haben damit noch nicht so viele Erfahrungen, deswegen testen wir das jetzt gerade“, erklärt Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP).

Im Zuge der Sonder-Landtagssitzung wurde noch eine weitere Alternative zur „normalen“ Gemeinderatssitzung ermöglicht – und zwar der sogenannte Umlaufbeschluss. Dabei bekommen alle Gemeinderäte die Tagesordnungspunkte per E-Mail zugeschickt. Gibt es dazu Fragen, werden diese ebenfalls per Mail beantwortet beziehungsweise ausdiskutiert. Bis zu einem Stichtag müssen dann die Parteien ihr Abstimmungsverhalten kundtun.

Bruck und Schwechat mit Umlaufbeschlüssen

Diese Variante kommt etwa in der Bezirkshauptstadt Bruck sowie in Schwechat zum Tragen. Es sei dringend an der Zeit, wieder handlungsfähig zu sein. „Wir haben einiges Dringendes am Tisch, etwa Flächenwidmungen oder Kaufverträge“, erklärt Brucks Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ).

Seine Amts- und Parteikollegin aus Schwechat, Karin Baier, wird eine Sitzung per Umlaufbeschluss bereits am 27. April abhalten. „Videokonferenzen sind aus meiner Sicht bei zehn bis zwölf Personen machbar. Wir sind aber 37 Mandatare in Schwechat, das ist nicht machbar“, erläutert sie.