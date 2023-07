„18er Festl“ im JUZ Mannersdorf

Das Jugendzentrum Mannersdorf (JUZ) fungiert seit heuer in Kooperation mit der Stadtgemeinde als Veranstaltungsort für Konzert der besonderen Art. Jugendarbeiterin und Leiterin des JUZ, Sandra Murr, plant vier Mal im Jahr regionalen Bands, Gruppen oder Ensembles, egal welchen Genres, die Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung zur Verfügung zu stellen (die NÖN berichtete). Vergangenes Wochenende fand bereits das zweite Konzert dieser Art statt, und das zu einem besonderen Anlass: Anfang des Jahres wurde ein Schützling des JUZ überraschend im Alter von 17 Jahren aus dem Leben gerissen. Zu seinen Ehren und um seinen 18. Geburtstag zu feiern, wurde das sogenannte „18er Festl“, veranstaltet. „Es war ein wirklich tolles Fest, das wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge gefeiert haben,“ erklärt Murr. Auf sein Wohl getrunken, wurde mit seinem Lieblingsgetränk Capri Sonne. Die perfekte Balance zwischen Stimmungsmache und besinnlichen Liedern zum Nachdenken, wie etwa „Little Black Submarines“ von „The Black Keys“, gelang der Rauchenwarther Band „Burn'n Souls“ dabei grandios. Für ein Highlight des Abends sorgte Jugendgemeinderat Roland Eberle (SPÖ), der spontan die Bühne betrat und gemeinsam mit der Band seine Gesangskünste offenbarte. „Das war so überraschend für mich und die Gäste und so ein Erfolg, dass ich mir ernsthaft überlege, einen ganzen musikalischen Abend mit Roland im JUZ zu organisieren,“ so Murr. Das „18er Festl“ soll zur festen Institution werden im JUZ und ab kommendem Jahr immer am Ende der Schulferien stattfinden und zu Ehren des Geburtstags des verstorbenen Jugendlichen. Der Erlös dieses und ähnlicher Konzerte kommt natürlich dem JUZ beziehungsweise den Jugendlichen zugute.