Landesklinikum Hainburg: Gedenkfeier des Palliativteams

„Der Mensch, den wir lieben, ist nicht mehr da, wo er war, aber überall dort, wo wir sind und seiner gedenken.“

Dieser Satz des heiligen Augustinus stand als Motto über der Gedenkfeier des Palliativteams des Landesklinikums Hainburg in der Kulturfabrik.

Als Erinnerung an die betreuten Patientinnen und Patienten wurden die Vornamen der Verstorbenen auf Holzherzen festgehalten und beim Verlesen wurden Kerzen entzündet. Die Holzherzen wurden von der Werkstätte der Lebenshilfe Bruck an der Leitha mit viel Sorgfalt für die Gedenkfeier hergestellt. Rund 80 Personen hatten die Einladung angenommen und nahmen an der Feier teil. Unterstützt wurde das Palliativteam von Pflegedirektorin Bettina Riedmayer und ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen.

„Im Rahmen der Gedenkfeier wollen wir der Trauer ganz bewusst Zeit und Raum geben“, so Renate Welleschitz, Koordinatorin des Palliativteams des Landesklinikums Hainburg.

„Uns ist es ein Anliegen die Trauer, eines der „Tabuthemen“ in unserer Gesellschaft, aufzugreifen. Die Unsicherheit und Hilflosigkeit angesichts trauernden Menschen führen oftmals zu einer Isolation in einer Zeit, in der sie sich möglicherweise nach Unterstützung sehnen. Oft besteht ein großes Bedürfnis sich über so elementare Erfahrungen wie Sterben, Tod und Trauer auszutauschen“, sagt Peter Gaidoschik, Oberarzt an der Abteilung für Innere Medizin und ärztlicher Leiter des Palliativteams.

Auch Pflegedirektorin Bettina Riedmayer betonte die Bedeutung des Gedenkens: „Unsere Feier bietet den Angehörigen und den Mitgliedern des Palliativteams die Möglichkeit, sich gemeinsam in einem festlichen Rahmen von den Verstorbenen zu verabschieden und über Erinnerungen zu sprechen.“ Die musikalische Begleitung übernahm Christian Suchy.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.