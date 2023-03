Neuer Chor plant Konzert im Schloss Rohrau

Ein ambitioniertes musikalisches Projekt wurde im Gemeindesaal in Pachfurth vorgestellt: ein neuer Chor aus sangesfreudigen Menschen aus dem ganzen Bezirk soll im Sommer ein Konzert im Schloss Rohrau geben. „In der Region wurden manche Kirchenchöre aufgelöst, es gibt aber nach wie vor Menschen, die gerne singen, die möchte ich gerne ansprechen“, erklärt Organisator Maximilian Heim.

Proben beginnen im April

Das Angebot richtet sich an Hobbysängerinnen und -sänger. „Man muss nicht Noten lesen können, um bei uns mitzumachen“, erklärt Heim. Er selbst hat Erfahrung als Chorleiter und Kirchenorganist, sitzt aber „hauptberuflich im Büro“. Das Repertoire soll auch nicht aus geistlichen Werken bestehen, sondern wird in erster Linie Lieder der deutschen Romantik umfassen, etwa von Johannes Brahms, Franz Schubert oder Robert Schumann. „Mit den Proben beginnen wir im April, sie finden in der Regel donnerstags von 19.45 bis 21.45 Uhr statt“, sagt Heim.

Weitere Mitglieder werden aufgenommen

Beim Einstudieren werde darauf hingearbeitet, feiner zu singen, die höheren Töne gut zu treffen und der Stimme mehr Volumen zu verleihen. Auf möglicherweise unterschiedliches Können werde geachtet. „Wir werden niemanden zurücklassen“, verspricht Heim. Bereits beim Informationsabend hatten sich rund zwanzig Damen und zwei Herren eingefunden, weitere Mitglieder seien aber gerne gesehen.

