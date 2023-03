Ostermarkt der Pfarre Pachfurth

Die Pfarre Pachfurth veranstaltete am Sonntag den zweiten Ostermarkt nach der Corona-Pause. Die Pfarrgemeinderätinnen Andrea Hummel und Irina Kreinbucher hatten neben zahlreichen Ausstellern auch die Verköstigung der Besucher mit Spezialitäten regionaler Erzeuger organisiert.

Das Angebot war breit gefächert. Rositta und Alfred Windholz aus Parndorf boten handgefertigte Jeanstaschen zum Kauf an. „Der Erlös kommt Erdbebenopfern in der Türkei zugute“, erklärt Rositta Windholz. Lukas Cervenka aus Pachfurth fertigt Gegenstände wie Kugelschreiber oder Flaschenöffner an, deren Griffe er aus dem Holz eines alten Weinfasses gedrechselt hat. Für die jüngeren Besucher konnten ihrer Kreativität in der Bastelecke freien Lauf lassen oder bei „Lio´s Kinderzimmer“ von Ingrid Jagenbrein Spielsachen aussuchen.

Für die Kulinarik sorgten der Familienbetrieb Raser aus Pachfurth, Andreas Speckl mit seiner „Chefköchin“, Tochter Katarina, die Jugend Pachfurth und die Veranstalter.

