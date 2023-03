Arbesthal: Neues Auto für die Wehr

Die Mitglieder der Feuerwehr Arbesthal haben was Neues – und darauf sind sie stolz. Die Rede ist von einem generalüberholten Mannschaftstransportfahrzeugs. Kurz: MTFA.

In den letzten Jahren habe sich herausgestellt, dass für kleinere Einsätze oder Absicherungsmaßnahmen oft nur wenig Ausrüstung benötigt wird. Diese wurde jetzt eingebaut.

Die Wehr hatte das Projekt schon seit 2022 am Schirm, bisher fehlte aber die Zeit und das Geld, um die Ideen für den Umbau des alten Fahrzeugs Marke VW Realität werden zu lassen.

Dank der finanziellen Hilfe durch die Bevölkerung wurde das Fahrzeug heuer zur Rosenbauer Group gebracht und die Profis „bastelten“ innerhalb von zwei Wochen daraus ein neues.

Neben der Neugestaltung des Kofferraumladesytems konnte auch eine Umfeldbeleuchtung sowie ein Batterieerhaltungssystem installiert werden.

Im sogenannten Action-Tower befinden sich Mittel zum Absichern einer Unfallstelle sowie zum Abschleppen eines verunfallten Kraftfahrzeuges.

Dieser „Action-Tower“ wurde so konstruiert, dass er je nach Bedarf der Ladefläche ein- und ausgebaut werden kann.

Außerdem wurden Ladestationen für Handfunkgeräte und Taschenlampen installiert sowie ein Feuerlöscher und ein Rettungsrucksack zur Erstversorgung eines Patienten angebracht.

Bevölkerung finanzierte Umbau komplett

Kommandant Josef Grün und seine Mannschaft haben das neue MTFA in Empfang genommen. 11.000 Euro kostete die Generalüberholung. Die wurde komplett von der Bevölkerung bezahlt. Die Einnahmen dafür stammen nämlich von Feueerwehrfesten und der jährlichen Haussammlung. Die Feuerwehr musste dann nur die zusätzliche Ausrüstung aus eigener Tasche noch finanzieren.

„Damit ist das Projekt zu 100 Prozent eigenfinanziert“, so der stolze Kommandant Josef Grün.

Das Fahrzeug wird künftig für den Mannschaftstransport, als Einsatzleitstelle, zur Absicherung von Unfallstellen und als Atemschutzsammelplatz zum Einsatz kommen.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.