Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum zeigt sich mit Entwicklung zufrieden

„Wir haben 2022 viel erreicht“, ließ Obmann Harald Eisterer bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum, die heuer im kleineren Rahmen stattfand, das vergangene Jahr Revue passieren. Er konnte dabei zahlreiche Mitglieder, darunter auch Ehrenobmann Wilhelm Aberham begrüßen, und ging auf die Highlights des vergangenen Jahres ein. Ganz wesentlich war dabei freilich die Fertigstellung der neuen Unternehmenszentrale in der Altstadt (die NÖN berichtete).

Die Geschäftsleiter Boris Hudec-Widauer und Bernd Troant zeigten sich mit der Jahresbilanz, die sie den Mitgliedern präsentierten, durchaus zufrieden. Sie belege eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit Steigerungen in allen Bereichen. So belief sich das Kernkapital auf 70,8 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insgesamt verwaltete die Bank 1.073 Millionen Euro. Mit einer Bilanzsumme von 661,2 Millionen Euro befinde sich die Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum im Mittelfeld der insgesamt 44 selbständigen Raiffeisenbanken.

Ein grünes Hakerl gab es daher vom Raiffeisen Revisionsverband, vertreten durch Thomas Heberger. Er erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk und bestätigte die Erfüllung des Förderauftrags.

Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch zwei langjährige Mitarbeiter für ihren Einsatz und ihre Treue geehrt. Philipp Baur erhielt die Raiffeisen Münze in Silber, eine Auszeichnung für seine Verdienste. Stefan Koch wurde anlässlich seiner Pensionierung mit der Raiffeisen Gründungsmünze in Silber geehrt.