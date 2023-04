Leonard Brassat ist neuer Obmann der ÖVP Petronell-Carnuntum

Im Rahmen eines außerordentlichen Gemeindeparteitages wurde der Parteivorstand der ÖVP Petronell-Carnuntum neu gewählt. An der Spitze fand ein Generationswechsel statt: der 23-jährige Leonard Brassat wird einstimmig zum Obmann gekürt. Der bisherige Obmann Leopold Weber wird Stellvertreter, dem Vorstand gehören weiters Gemeinderat Christoph Reithofer als weiterer Obmann-Stellvertreter sowie Gemeinderätin Birgit Dietrich als Finanzreferentin an.

Der neue Obmann ist selbst seit 2019 Mitglied des Gemeinderats der Marktgemeinde. Sein politisches Engagement begann schon früh im Jahr 2017 als Schulsprecher am Gymnasium Bruck/Leitha und als Mitglied der Jungen Volkspartei. „Mein Ziel ist es, eine vernünftige und geradlinige Oppositionskraft zu sein, und verstärkt aufzuzeigen, was wir anders machen würden und warum“, erklärt Brassat. Das sei die wichtigste Aufgabe als Oppositionspartei. „Mit SPÖ-Bürgermeister Martin Almstädter habe ich persönlich ein sehr gutes Verhältnis und ich bin davon überzeugt, dass wir auf Augenhöhe diskutieren können. So soll es sein in einer kleinen Gemeinde, letztendlich geht es uns allen um das Wohl unseres Ortes“, so der neue Gemeindeparteiobmann.

Der bisherige Obmann Leopold Weber bleibt dem Team als stellvertretender Obmann und geschäftsführender Gemeinderat erhalten und wird in Rahmen seiner Aufgabenbereiche mitarbeiten. „Ein Generationenwechsel bringt neuen Schwung und neue Ideen für unseren Ort – das ist immer etwas Wertvolles“, kommentiert Weber.

