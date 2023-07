Wohnprojekt wegen neuer NÖ Wohnbauförderrichtlinie in Warteposition

Wie bereits berichtet hat der Orden der Salvatorianer der Baugenossenschaft Mödling (MöGen) für das Grundstück neben dem Friedhof in Margarethen das Baurecht eingeräumt. Dort sollen zwei Wohnblöcke entstehen – einer für betreutes Wohnen (16 Wohnungen) und einer für junges Wohnen (20 Wohnungen). Bei den für Bauprojekte obligatorischen Untersuchungen des Grundstücks mittels Sonden stieß man allerdings auf Fundstücke, die das Bundesdenkmalamt auf den Plan riefen. Seither werden hinter der Kirche in Margarethen am Moos intensive Grabungen durchgeführt. Für den Orden der Salvatorianer Grund genug, den Grabungen Priorität einzuräumen. Sie informierten über den vorläufigen Baustopp.

Was sich nun als unglücklich formuliert herausstellte. Der für Frühjahr 2024 anberaumte Baustart für das Wohnprojekt werde durch die Grabungen nämlich nicht verzögert.

Mehr noch: Bioarchäologin Dr. Michaela Binder, die für das vom Bundesdenkmalamt beauftrage Unternehmen Novetus die Untersuchungen vor Ort leitet, betont, dass es sich bei diesen Grabungen um ein Vorzeigeprojekt handelt. Die Kommunikation zwischen Archäologie, Genossenschaft und Eigentümer sei vorbildlich und zeige, wie gut Archäologie in ein Projekt eingebunden werden könne, damit keinerlei Projektverzögerungen eintreten.

Die Grabungen werden laut Binder voraussichtlich bis Herbst 2023 andauern. Bisher gäbe es aber keine Funde, die nicht schon aufgrund der Geophysik bekannt waren.

Den Baustart könnte aber ein anderer Umstand verzögern: nachdem das Land NÖ eine neue Wohnbauförderrichtlinie erarbeitet und noch nicht klar sei, ob sich das Modell Betreutes Wohnen in der jetzigen Form in der neuen Förderrichtlinie 1:1 wiederfindet, sind Genossenschaften in Warteposition. So auch die MöGen.

Andreas Holzmann, Obmann der MöGen, sieht die Lage dennoch gänzlich entspannt: „Die Grabungen können auch bis Ende des Jahres andauern. Das hat keine großen Auswirkungen. Das stimmt“Aber: „Es macht natürlich Sinn die neue Richtlinien des Landes abzuwarten.“

Wann diese vorliegen wird, sei unklar.