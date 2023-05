Gutes aus der Region Carnuntum-Marchfeld

Die „Genusstour“ durch die Region Carnuntum-Marchfeld bot am Samstag einen ansprechenden Rahmen für die „Genusspartner:innen“, Bauern, Winzer und andere Direktvermarkter, ihre Erzeugnisse vorzustellen, sie zu verkosten und einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung zu werfen. Die Veranstaltung war von Margit Neubauer und ihrem Team von Donau Niederösterreich Tourismus organisiert worden.

In der Region Carnuntum hatten sich mehrere Direktvermarkter zu einer kleinen „Ab-Hof-Messe“ im Bio-Hof von Andreas Speckl in Rohrau zusammengefunden: neben dem Hausherrn, bekannt vor allem durch die Marke „Wiesenei“, waren dies Matthias Schäfer aus Maria Ellend (Hofladen Schäfer), Conny Buchinger für „Erdbeeren Schorn“, Peter Steindl (Fruchtsäfte), Michael Zavadil (mehrfach ausgezeichneter Imker) und Bezirksbäuerin Annemarie Raser (Bioweingut Raser-Bayer). In Berg hatte Claus Pelzmann (CP Obstbau und Gartenpflege) zum Schaubrennen geladen. Zwei Weingüter aus Petronell-Carnuntum, Josef und Barbara Pimpel und Claus Dietrich, waren mit Ständen bei „Genusspartner:innen“ im Marchfeld vertreten.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.