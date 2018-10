„Ja, ich war das“, gibt der 29-jährige Georgier vor Gericht zu, am 30. November vergangenen Jahres in Götzendorf an der Leitha in eine Wohnstätte eingebrochen und zehn Packungen Zigaretten und 50 Euro Bargeld gestohlen zu haben.

„Ich hatte kein Geld zum Leben“, beteuert der Georgier und erklärt damit auch den Einbruch im Bezirk St. Pölten: „Dafür habe ich zehn Monate bekommen, die ich gerade absitze“, sagt er seufzend.

Zusätzliche 18 Monate Gefängnis

„Wenn alle bei Geldnot Einbrüche begehen, kämen wir bei Gericht nicht nach “, kommentiert der Richter harsch und verhängt über den Georgier weitere 18 Monate hinter Gittern.