Rosenkrieg im Kreisverkehr in Götzendorf

Beziehungen, Ehen und die manchmal daraus resultierenden Trennungen sind steter Quell persönlichen Unbehagens, aber auch immer wieder Alltag für das Landesgericht Korneuburg.

Ein Konflikt zwischen einem Paar, das sich im März letzten Jahres getrennt hatte, eskalierte schon des Öfteren. Zum Beispiel in Form einer Körperverletzung, die dem Mann (50) 2020 eine Verurteilung zu sechs Monaten bedingter Freiheitsstrafe einbrachte.

Damals hatte er sich nach seinem Ausraster selbst angezeigt. Im vorliegenden Fall der Nötigung, in dem er seine Ex-Frau (43) in einem Kreisverkehr im Gemeindegebiet Götzendorf und danach auf dem Weg nach Ebergassing mehrmals zum Abbremsen gezwungen haben soll, bekannte er sich am Landesgericht Korneuburg vor Richterin Xenia Krapfenbauer nicht schuldig. „Wenn ich was getan hab“, spielte er auf seine Vorverurteilung an, „dann steh ich dazu. Das hab ich nicht gemacht“, beteuerte der Angeklagte.

Das schilderte die 43-Jährige, die sich aufgrund ihrer vier gemeinsamen Kinder der Aussagen entschlagen hätte können, anders. Somit hatte es Krapfenbauer mit einer Situation, ähnlich eines Remis im Schach zu tun; juristisch formuliert: Aussage gegen Aussage.

Den Ausschlag gab letztlich die Einvernahme des 13-jährigen Sohns, der nach einer Übergabe der Kinder auf einem Supermarktplatz, mit dem „Papa“ nach Hause gefahren ist.

Er habe nichts von Bremsmanövern mitbekommen. „Vielleicht hat der Papa einmal einen kurzen Tipper auf die Bremse gemacht“, hinterließen die Ereignisse im April keine einprägsamen Erinnerungen bei dem Sohn.

Womit das Plädoyer von Verteidigerin Katharina-Maria Plewka das klare Ziel eines Freispruchs hatte – der es auch wurde. Auch die Richterin sah in der Anzeige „Nachwehen der Scheidung“ und einen „Rosenkrieg“. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich verstehen“, gab Krapfenbauer dem erleichterten Angeklagten noch mit auf seinen Weg.

