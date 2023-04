Enzersdorfer ÖVP steht entgegen Behauptungen zu Plöchl

In der Vorwoche musste sich der Gemeinderat mit dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 auseinandersetzen. Und der zeigt - wie berichtet - wenig finanziellen Spielraum für die Gemeinde. Föderungen sind nicht wie angenommen geflossen, die Energiekrise habe die Gemeinde hart getroffen, weil die Gemeinde das Geld mit offenen Händen für meist überdimensionierte Projekte ausgegeben habe und für Krisenzeiten daher nicht gewappnet war, Projekte wurden ohne Bdeckung umgesetzt und offene Rechnungen mussten auf 2023 verschoben werden...die Liste der Kritiker ist lang.

Besonders sauer aufgestoßen ist aber, vor allen den Mitgliedern der Liste GEMa, die Tatsache, dass jener, der die Finanzen als Oberhaupt der Gemeinde zu verantworten habe -nämlich Bürgermeister Markus Plöchl - der Gemeinderatssitzung fern blieb und stattdessen Urlaub macht. „Jeder darf Urlaub machen und muss sich bei niemanden rechtfertigen, wann er das tut. In diesem Fall ist die Optik aber immens schief. Die Gemeinde ist in keiner guten finanziellen Verfassung. Sich in Krisenzeiten so aus der Verantwortung stehlen und den Vizebürgermeister den Beschluss unterschreiben lassen, ist nicht die feine Art“, so Milos Matijevic. Der Beschluss des Rechnungsabschlusses sei jedes Jahr um dieselbe Zeit fällig und der Termin stehe Monate im Voraus fest. „Wenn man will, kann man seinen Urlaub anders planen“, ist sich Matijevic sicher.

Dieser Umstand heizt auch wieder die Gerüchte an, demnach Plöchl auch VP-intern in der Kritik stehen würde. „Alles Blödsinn“, sagt ÖVP-Gemeinderat Alexander Toifl-Tusch, der in der Gerüchteküche auch schon als Nachfolger Plöchls gehandelt wurde. Die ÖVP stehe geschlossen hinter Plöchl. Er selbst habe keinerlei Ambitionen, Bürgermeister zu werden. „Wir haben einen Bürgermeister“, so Toifl-Tusch knapp.

Plöchl selbst war bis Dienstagabend auf Urlaub und meldete sich entrüstet zu Wort. Er sei der Ansicht, dass absichtlich ein Keil zwischen Ihn und seine VP-Kollegen getrieben werden soll. Seine Reise sei seit einem Jahr geplant. „Ich habe eine ausgezeichnete Mannschaft hinter mir, daher kann ich auch auf Urlaub gehen - egal ob es der Opposition oder Medien passt“, so Plöchl in seiner Whatsapp-Nachricht an die NÖN.

Die ÖVP-Gemeinderäte verdeutlichten den Zusammenhalt, indem sie ihre Zustimmung zum Rechnungsabschluss gaben und die Verantwortung mittragen.

