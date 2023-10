Brucker HAK-Schülerinnen sind Vizeeuropameisterinnen

Erst vor kurzem waren die beiden HAK-Schülerinnen Sophie Kammlander und Leonie Zinniel als Team „Hand in Hand“ beim Businessplanwettbewerb überaus erfolgreich - dort belegten sie Platz eins in Niederösterreich und Platz zwei von ganz Österreich. Nun vertraten die beiden die Brucker Handelsakademie beim Youth Start European Entrepreneurship Award in Kitzbühel.

Dort präsentierten in vier Tagen rund 200 Jugendliche aus 15 Ländern ihre kreativen Ideen zum Thema Entrepreneurship. Eine davon war jene von Sophie Kammlander und Leonie Zinniel. Sie traten in der Kategorie „We grow together“ an, bei der ebenso kreative wie vor allem umsetzbare Ideen, die die Nachhaltigkeitsziele der UNO verfolgen, gefragt waren. Kammlander und Zinniel überzeugten mit ihrem selbst kreierten Spiel sowohl am Marktstand als auch vor der 12-köpfigen Fachjury. Am Ende des Tages wurden sie zu Vizeeuropameisterinnen gekürt.

„Wir gratulieren zum zweiten Platz beim Youth Start European Entrepreneurship Award und sind gespannt, wo die Reise mit ihrem selbst kreierten Spiel noch hingeht“, freute sich Direktorin Birgit Raab-Pfisterer über den Erfolg.