Fest der Spätantike in Carnuntum

Im 4. Jahrhundert n. Chr. erlebte Carnuntum eine letzte Blütezeit. Das Fest der Spätantike widmet sich am 12. und 13. August dieser spannenden Epoche. Die Besucherinnen und Besucher lernen den Alltag der Stadtbewohner kennen. Zahlreiche Darsteller in historischer Gewandung stellen kurze Szenen nach, Soldaten patrouillieren durch die Straßen, in den Küchen werden Speisen nach römischen Rezepten zubereitet und beim Exerzieren können Jung und Alt mitmachen. Sogar die Kaisertochter Constantia wird die antike Stadt besuchen, ein Märchenerzähler tritt auf und auch die Germanen von jenseits der Donau sind in Carnuntum anzutreffen. Für die jüngeren Besucher werden ganztägig Kinderspiele veranstaltet.

Viele Darsteller bieten buntes Bild der Spätantike

Die Spätantike im rekonstruierten Stadtviertel wird von zahlreichen Darstellergruppen verkörpert. So zeigen die „Gentes Danubii“ aus Wien spätrömisches Leben: Als Händler kommen „Meister Knieriem“ mit Schuhen und Lederwaren, „Isis Noreia“ mit nach spätantiken Vorbildern gefertigtem Schmuck , ebenso Händler von Metallwaren. Ein spanischer Arzt ist in der Stadt und Musikanten der Gruppe „Ars Serena“ sorgen für gute Stimmung unter den Bewohnern.

Spätantikes Militär zeigen die niederösterreichischen „Quartodecimani“, „Herculiani Iuniores“ und „Seniores“ aus Frankreich und Tschechien, weitere Gruppen aus ganz Europa sind vertreten. Auch Barbaren haben sich in Carnuntum eingefunden: „Germanen“ aus Deutschland sowie Polen sind gemeinsam auf Landsuche an der Donau. Mit „Invicti Lupi“ sind sogar langobardische Familienverbände aus Italien zu Gast, dazu Alamannen aus Deutschland und Heruler aus Dänemark.

Wie in der Antike üblich ist auch für kleine Erfrischungen zwischendurch gesorgt: Das Weingut Hillebrand schenkt Wein aus der Region Carnuntum aus und bei Familie Sponner werden Nüsse verkauft.

Details und weitere Informationen unter: Fest der Spätantike | Römerstadt Carnuntum.