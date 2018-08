Giovanni Savegnago ist 93, lebt in Vicenza (Italien) und wurde in seiner Heimat mit zahlreichen Ehrenmedaillen ausgezeichnet. Von 1943 bis 1945 war er im NS-Kriegsgefangenenlager in Kaisersteinbruch inhaftiert, wo rund hundert Landsleute ihr Leben lassen mussten.

Nun fährt er als Zeitzeuge zu Vorträgen und in Schulen, um über die dunkle Zeit des NS-Regimes zu berichten.

"Diese Kooperation ist ein wesentlicher Beitrag"

Sein Wunsch, noch einmal die Stätte seiner Kriegsgefangenschaft zu besuchen, führt nun zu einer beachtenswerten Kooperation mit dem Museums- und Kulturverein (MuK): Vergangenen Mittwoch waren Savegnanos Söhne Loris und Denis zu Besuch in Kaisersteinbruch, um für April nächsten Jahres einen mehrtägigen Festakt zu fixieren. In einer Kooperation zwischen dem MuK und dem Italienischen Verband der ehemaligen Kriegsgefangenen (ANEI) – Loris Savegnago ist Vorstandsmitglied des Verbandes – sind unter anderem die Enthüllung einer Gedenktafel und Lagerbesuche ehemaliger Häftlinge geplant.

In Vorbereitung auf den zwischenstaatlichen Festakt führten Oberstleutnant Fritz Stefan Salus und Ulrike Lahner (MuK) die italienischen Besucher zum ehemaligen Kriegsgefangenenlager und durch den Ort.

MuK-Vorstandsmitglied und Kurator Fabio Gianesi: „Diese Kooperation ist ein wesentlicher Beitrag, die Geschichte des Ortes aufzuarbeiten.“