Rohrau erhält eine Topothek

Gertrude Adam ist weit über Rohrau hinaus bekannt. Sie sammelt seit Jahren Geschichtliches aus dem Ort in Form von Bildern, Dokumenten und Karten. Anlässliche der Eröffnung des neu umgebauten Amtshauses wurde in den Räumen des Gemeindeamtes eine Ausstellung mit interessanten Stücken aus der Sammlung präsentiert. Die Begeisterung von Adam für das Sammeln und den Erhalt dieser Zeitdokumente ist auf die Gemeindemitarbeiterin Ulrike Breyer-Kaiser übergesprungen. Gemeinsam mit Bürgermeister Albert Mayer (ÖVP) hat man sich vergangenes Jahr entschlossen, dem Projekt Topothek „beizutreten“. „Ich sammle seit Jahrzehnten Bilder und habe viele Einwohner zu Hause besucht, mir die Fotos geliehen und digitalisiert“, so Adam. Ulrike Breyer-Kaiser hat die technische Umsetzung übernommen, und so konnte die umfangsreiche Sammlung von Trude Adam für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Nun wurde das Projekt in Mehrzwecksaal der Gemeinde unter Anweseheit des Gründers der Topothek, Alexander Schatek, dem Publikum vorgestellt. Bürgermeister Mayer: „Diese erhaltenswerte Sammlung soll ein lebendes Objekt sein. Meine Bitte richtet sich daher an die Bevölkerung von Rohrau, uns Bild- oder auch Tonmaterial zur Verfügung zu stellen.“

Breyer-Kaiser, die bis dato 597 Objekte eingespielt und aufwendig beschriftet hat, würde sich Unterstützung wünschen.“ Am schönsten wäre, wenn sich eine Gruppe bildet, die weiter forscht und arbeitet“, so Breyer-Kaiser.

Seit 20. April ist die Rohrauer Topothek unter rohrau.topothek.at abrufbar

Ulrike Breyer-Kaiser präsentiert Beispiele und Anwendung der Topothek. Foto: Trsek, Trsek

Foto: Trsek, Trsek

